லஞ்சம் கேட்டால் புகார் தெரிவிக்கலாம்: விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய போலீசார்
லஞ்சம் கேட்டால் புகார் தெரிவிக்கலாம்: விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய போலீசார்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:06 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை சார்பில், பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை சார்பில், ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தையொட்டி பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, பொள்ளாச்சி பஸ் ஸ்டாண்டில் நடந்தது. அதில், வள்ளி கும்மி நடனம் வாயிலாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
டி.எஸ்.பி., இம்மானுவேல் தலைமை வகித்தார். இன்ஸ்பெக்டர் பிரபுதாஸ் மற்றும் போலீசார் பங்கேற்றனர்.
சட்டப்பூர்வ கோரிக்கையை நிறைவேற்ற, அரசு அலுவலர்கள் லஞ்சம் கேட்டால் புகார் தெரிவிக்கலாம். அரசின் நலத்திட்டங்கள் அதன் பலன்களை தகுதியற்றவர்களுக்கு கொடுத்து முறைகேடு செய்கிறார்களா, அரசு நிதியை பயன்படுத்தி ஊழல் செய்கின்றார்களா, அரசு அலுவலர்கள் வருமானத்துக்கு அதிகமாக முறைகேடாக சொத்து சேர்த்துள்ளார்களா, அரசின் திட்ட பணிகள் தரமற்ற முறையில் நடக்கிறதா, உடனே தகவல்களை தெரிவிக்கலாம்.
நீங்கள் தெரிவிக்கும் தகவல்கள் மற்றும் உங்களை பற்றிய விபரங்கள் ரகசியம் காக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், தகவல் தெரிவிக்க, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு, நெ.4 ராமசாமி நகர், கவுண்டம்பாளையம், கோவை – 641030 என்ற முகவரிக்கு தெரிவிக்கலாம்.
அலுவலக தொலைபேசி எண், டி.எஸ்.பி., 94440 72827, மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர்களிடம், 94981 05922, 94435 06061, 94981 66608, 94981 73000 என்ற எண்களில் புகார் தெரிவிக்கலாம்.
இந்த எண்களுவன் விழிப்புணர்வு நோட்டீஸ்கள் பொதுமக்களுக்கு வினியோகிக்கப்பட்டது. மேலும், அலுவலக தொலைபேசி எண், 0422 – 2449550, வாட்ஸ் ஆப் எண், 95977 87550 உள்ளிட்ட விபரங்களும் தெரிவிக்கப்பட்டன.