குடிநீர் குழாய் துண்டிப்பு கலெக்டரிடம் நேரில் புகார்
குடிநீர் குழாய் துண்டிப்பு கலெக்டரிடம் நேரில் புகார்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
அன்னூர்: பச்சாபாளையத்தில் குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டதாக கலெக்டரிடம் நேரில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பச்சாபாளையம் ஊராட்சியைச் சேர்ந்த பச்சா பாளையத்தில், அத்திக்கடவு குடிநீர் வழங்கும் இரண்டு பொதுக்குழாய்கள் ஏழு ஆண்டுகளாக உள்ளன. கடந்த, 10 நாட்களாக இந்த குழாய்களில் குடிநீர் சப்ளை நிறுத்தப்பட்டு விட்டது.
இது குறித்து ஊராட்சி மற்றும் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
இந்திய கம்யூ., கட்சி சார்பில் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் தங்கவேல் மற்றும் நிர்வாகிகள், நேற்றுமுன்தினம் மாலை கோவை கலெக்டர் பவன் குமாரிடம் நேரில் புகார் மனு அளித்தனர்.
இந்த மனுவில், 'பச்சாபாளையம் மக்கள் குடிநீர் கிடைக்காமல் அதிக தொலைவு சென்று எடுத்து வருகின்றனர். அதிக தொலைவு செல்ல முடியாதவர்கள் போர்வெல்நீரை அருந்தி வருகின்றனர். உடனடியாக மீண்டும் அத்திக்கடவு குடிநீர் பொதுக் குழாயில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என கூறப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர், 'இது குறித்து விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,' என தெரிவித்தார்.