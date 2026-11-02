கிளையை வெட்ட அனுமதி பெற்று மரம் வெட்டியதால் போலீசில் புகார்
கிளையை வெட்ட அனுமதி பெற்று மரம் வெட்டியதால் போலீசில் புகார்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:06 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மகாலிங்கபுரத்தில், கிளையை வெட்டுவதற்கு அனுமதி பெற்று, மரத்தின் பெரும்பகுதியை வெட்டியதால், மகாலிங்கபுரம் போலீசில் வருவாய்த்துறையினர் புகார் அளித்தனர்.
பொள்ளாச்சி, மகாலிங்கபுரம் காமராஜர் வீதியில் ரோட்டின் இருபுறங்களும் மரங்கள் சூழ்ந்து பசுமையாக காட்சியளிக்கின்றன. அங்கு மரங்கள் இருந்ததால் எப்போதும் நிழலாக இருப்பதுடன், பறவைகளின் வாழிடமாக இருக்கிறது.
இந்நிலையில், அங்குள்ள தனிநபர் கட்டடம் கட்டுவதற்காக மரக்கிளைகளை வெட்டுவதற்காக வருவாய்த்துறையிடம் அனுமதி கோரினர். தாசில்தார் ஆய்வு செய்ததன் பேரில், நகராட்சி நிர்வாகம் வாயிலாக கடந்தாண்டு மரக்கிளைகளை வெட்ட ஏலம் எடுத்த நபருக்கு, அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
இந்த அனுமதியின் பேரில், கட்டடம் கட்டுவதற்கு முகப்பு பகுதியில் இருந்த ஒரு மரம் முழுமையாகவும், ஒரு மரத்தின் கிளைகள் முழுவதும் வெட்டி மொட்டையாக்கி உள்ளனர். மேலும், கட்டடத்தையொட்டி இருந்த மரங்களையும் வெட்டுவதற்காக, அந்த ரோட்டையே அடைத்து வாகன போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டது.
இவ்வழியாக சென்ற இயற்கை ஆர்வலர்கள், அனுமதியுடன் தான் மரங்களை வெட்டுகின்றனரா; பசுமையாக இருந்த இடத்தை இப்படி மாற்றுகின்றனரே என ஆதங்கப்பட்டு, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
சம்பவ இடத்துக்கு வந்த வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள், மரம் வெட்டுவதை நிறுத்தக்கோரியதுடன், அனுமதியில் கூறியதை விட அதிகளவு வெட்டியதை கண்டறிந்து, அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தனர்.
வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மரக்கிளைகளை வெட்ட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அனுமதித்த அளவை விட அதிகளவிலும், மரத்தையே முழுமையாக வெட்ட முயற்சித்ததும் ஆய்வில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மகாலிங்கபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது,’ என்றனர்.