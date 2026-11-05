தெரு நாயை தகனம் செய்ய ரூ.2,500 வசூலிப்பதாக புகார்

UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:59 PM
கோவை: சீரநாயக்கன்பாளையத்தில் சிறு விலங்குகளுக்கான மாநகராட்சி மின் மயானம் 2023ல் துவங்கப்பட்டது.
அது, தன்னார்வ நிறுவனங்கள் பராமரிப்பில் உள்ளது. தெரு நாய்கள் இலவசமாகவும், வளர்ப்பு பிராணிகள் கட்டணம் வசூலித்தும் தகனம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆர்.எஸ்.புரத்தில் தெரு நாய் ஒன்று இறந்து கிடந்துள்ளது. அதை தகனம் செய்ய எடுத்து வரலாமா என்று பிரசன்னகுமார் என்பவர், தகன மையத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்டுள்ளார்.
அங்கிருந்த ஊழியர்கள், ரூ.2,500 செலுத்தினால் தகனம் செய்வோம்” என கூறியுள்ளனர். தெரு நாய்களுக்கு இலவச தகனம் என்று தானே அறிவித்தனர் என பிரசன்னகுமார் கேட்டதற்கு, “எதுவும் இலவசம் இல்லை. இது அதிகாரிகளுக்கு தெரியும். நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள்” என பதில் சொன்னார்களாம்.
தெரு நாய்களை தகனம் செய்ய கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை அதிகாரிகள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரசன்னகுமார் கூறுகிறார். ஆதரவு இல்லாத தெரு நாய்களுக்கு யார் கட்டணம் செலுத்துவார்கள்? என கேட்டார்.
புகார் குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கமிஷனர் ரவி தேஜா தெரிவித்தார்.