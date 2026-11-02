தேங்கியிருக்கும் கழிவுநீர் கிராம சபையில் புகார்

UPDATED : நவ 01, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM
அன்னுார்: காட்டம்பட்டி கிராம சபை கூட்டத்தில், பொதுமக்கள் பேசுகையில், ‘கணேசபுரம் -– சத்தி சாலையில், 100 மீ., துாரத்துக்கு கழிவுநீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது. பல மாதங்களாக, ஊராட்சி மற்றும் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை’ என்றனர்.
ஊராட்சி நிர்வாகிகள் பேசுகையில், ‘கழிவு நீர் வடிந்து செல்வதற்காக, தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகளிடமும், மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மாதத்திற்குள் நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்தப்படும்’ என்றனர்.
* ஓரைக்கால்பாளையம் ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டத்தில், பொதுமக்கள் பேசுகையில், ‘சந்தியா நகர், செம்மாணி செட்டிபாளையம் பகுதியில் கழிவு நீர் வடிகால் அமைக்க வேண்டும்’ என்றனர்.
‘தாட்கோ’ துணை கலெக்டர் ரஞ்சித் குமார், துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் நவீன் ஆகியோர், ‘அரசிடமிருந்து நிதி பெற்று விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, உறுதியளித்தனர்.
பசூர் ஊராட்சி கிராம சபை கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் சார்பில், சமூக ஆர்வலர் கிருஷ்ணசாமி கோரிக்கை மனு அளித்து பேசுகையில், ‘புதுப்பாளையத்தில் பொது சுகாதார வளாகம் அமைக்க பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம். தெருவிளக்கு இல்லாத இடங்களில் தெருவிளக்கு அமைக்க வேண்டும். கான்கிரீட் சாலை, கழிவுநீர் வடிகால், குடிநீர், மின் வசதி, தடுப்பு சுவர், ஆழ்குழாய் கிணறு ஆகியவை ஏற்படுத்த வேண்டும்’ என்றார்.
ஊராட்சி செயலர் சுரேஷ், உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.