/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கலெக்டரிடம் புகார்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:03 AM
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வால்பாறை: அரசு அலுவலகங்களில் அதிகாரிகள் இல்லாததால், மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச்செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளதாக, மா.கம்யூ., புகார் தெரிவித்துள்ளது.
வால்பாறை மா.கம்யூ., கட்சியின் தாலுகா செயலாளர் பரமசிவம், கோவை மாவட்ட கலெக்டரிடம் கொடுத்த மனு: வால்பாறை தாலுகா அலுவலகத்தில், குறைவான ஊழியர்களே பணியாற்றுவதால், மக்கள் பல்வேறு சான்றிதழ்கள் உரிய நேரத்தில் பெற முடியாமலும், புகார் தெரிவிக்க முடியாமலும் தவிக்கின்றனர்.
வால்பாறை நகராட்சியில் நிரந்தர கமிஷனர் இல்லாததால், வளர்ச்சிப்பணிகள் அனைத்தும் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன. எனவே, நிரந்தரமாக கமிஷனர் நியமிக்க மாவட்ட கலெக்டர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.