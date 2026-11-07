வீட்டுக்கு 100 ரூபாய் கட்டாய வசூல்? துாய்மை பணியாளர்கள் மீது புகார்
வீட்டுக்கு 100 ரூபாய் கட்டாய வசூல்? துாய்மை பணியாளர்கள் மீது புகார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:24 PM
கோவை: தீபாவளி மகிழ்ச்சியை மற்றவர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்வது நமது பண்பாடு. உறவினர், நண்பர்கள் தவிர உழைக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இனிப்பு வழங்கி வாழ்த்து பரிமாறுவது அந்த கலாசாரத்தின் வெளிப்பாடு.
ஆனால், பரிசாக கிடைப்பதை உரிமையாக கருதி கட்டாய வசூலில் இறங்குவதும், ரொக்க பரிசு கேட்டு நச்சரிப்பதும் அந்த சூழலை மாசுபடுத்தி வருகிறது.
மீட்டர் ரீடிங் எடுக்க வரும் மின்வாரிய ஊழியர்கள், காஸ் சிலிண்டர் சப்ளை செய்யும் ஊழியர்கள், குப்பை சேகரிக்க வரும் துாய்மை பணியாளர்கள் என பலரும் வீட்டு காலிங் பெல் அழுத்தி, ‘பண்டிகை காசு கொடுங்க’ என கேட்கின்றனர்.
இல்லையே என்று கைவிரித்தாலோ, அப்புறம் தருகிறேன் என கூறினாலோ, ‘வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கேட்கிறோம்; அதை கொடுக்கறதுக்கு நல்ல நாள் பார்ப்பாங்க போல..’ என உரக்க முனகிக் கொண்டே செல்கின்றனர்.
சாக்கு சொல்லாமல், அன்போடு 50 ரூபாய் கொடுத்தால், ‘என்ன அம்பது தரீங்க.. நூறு குடுங்க!’ என அதட்டலாக கேட்கின்றனர். அவ்வளவு தர இயலாது என்றால், ‘அப்ப நீங்களே வச்சுக்கோங்க..’ என்று அலட்சியமாக கூறிவிட்டு நகர்பவர்களையும் பார்க்க முடிகிறது.
எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வசதி படைத்தவர்கள் கிடையாது. அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப கொடுப்பதை வாங்கிக் கொள்ள மறுப்பது நாகரிகமான செயல் அல்ல என்பது இவர்களுக்கு புரிவதில்லை. கள பணியாளர்கள் என்பதால் அவர்கள் மீது மக்கள் கொண்டிருக்கும் நல்லெண்ணம், இந்த அடாவடி அணுகுமுறையால் கரைந்து போகிறது.
புகார்கள் வருவது குறித்து அண்ணல் அம்பேத்கர் துப்புரவு பணியாளர் சங்கத்தின் செல்வத்திடம் கேட்டபோது, ‘‘கட்டாயப்படுத்தி பணம் கேட்பது தவறு. பணி நிரந்தரம், போனஸ் கேட்டு போராடும் நேரத்தில், அப்படி நடந்தால் மக்களின் ஆதரவை இழந்துவிடுவோம் என்பதை வலியுறுத்தி வருகிறோம். நீங்கள் சொன்னது பணி ஓய்வு பெற்றவர்களாக இருக்கலாம்’’ என்றார்.
லேபர் யூனியன் செல்வராஜ், ‘‘அரசு துறைகளில் பல பிரிவினருக்கு போனஸ் அளித்தனர். துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தரவில்லை. சில வீடுகளில் தாகத்துக்கு தண்ணீர் கேட்டால் கூட தர மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கும், தொழிலாளர்களுக்கும் உள்ள மனக்கசப்பு இந்த நேரத்தில் வெளிப்படும்’’ என்றார்.