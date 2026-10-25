/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ நல்லாசிரியர் விருது பெற்றவருக்கு பாராட்டு
ADDED : செப் 29, 2026 04:42 PM
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பொளளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, கோடங்கிப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் தினகரனுக்கு பாராட்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது. பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர் அனுசுயாதேவி தலைமை வகித்தார். தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் மன்ற துணை தலைவர் சிவக்குமார் பேசினார்.
நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற தலைமையாசிரியருக்கு ஊர் பொதுமக்கள் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டு கேடயம், பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. அதில், ஆசிரியர்கள், ஊர் பெரியவர்கள், தன்னார்வலர்கள், சமூக ஆர்வர்லகள், மாணவர்கள், பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்கள் சிவக்குமார், காளிங்கராஜ், நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.