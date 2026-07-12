﻿ 'நீட்' தேர்வுக்கு எதிராக காங்., பிரசார கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:51 AM
கோவை: 'நீட்' நுழைவு தேர்வுக்கு எதிராக லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் துவக்கியுள்ள பிரசாரம் குறித்து விழிப்புணர்வு கூட்டம், கோவை மாநகர காங்., சார்பில் புலியகுளத்தில் நேற்று நடந்தது.
காங்., மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் பேசியதாவது: நீட் நுழைவு தேர்வுக்கு எதிராக ராகுல் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை துவக்கியுள்ளார். நீட் தேர்வு எழுத பல லட்சம் செலவழிக்க வேண்டியுள்ளது. மருத்துவ படிப்பில் சேர்வதற்காக, தமிழகத்தில் ஆண்டுக்கு, 3.8 லட்சம் பேர் அறிவியல் பாடப்பிரிவில் சேர்கின்றனர். இதில், 1.74 லட்சம் பேர் நீட் தேர்வு எழுதுகின்றனர். இவர்களில், 74 ஆயிரம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றால், 13 ஆயிரம் பேருக்கு சீட் கிடைக்கிறது.
பா.ஜ., ஆட்சியில் இருக்கும் மாநிலங்களில் மட்டும் நீட் தேர்வுக்கான கேள்வித்தாள் கசிகிறது. தேர்வு என்பது நியாயமாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
கூட்டத்தில், எம்.பி.,க்கள் விஜய் வசந்த், கிறிஸ்டோபர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.