புதுமார்க்கெட்டில் வணிகவளாம் கட்ட நடவடிக்கை: 21 நாட்களில் கடைகளை காலி செய்ய உத்தரவு
புதுமார்க்கெட்டில் வணிகவளாம் கட்ட நடவடிக்கை: 21 நாட்களில் கடைகளை காலி செய்ய உத்தரவு
UPDATED : அக் 12, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 12, 2026 07:16 PM
வால்பாறை: வால்பாறை, புதுமார்க்கெட் பகுதியில் வணிகவளாகம் கட்ட வசதியாக, கடைகளை 21 நாட்களில் காலி செய்ய வேண்டுமென, வியாபாரிகளுக்கு நகராட்சி அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கினர்.
வால்பாறை புதுமார்க்கெட் பகுதியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான, 330 கடைகள் உள்ளன. இந்த கடைகள் மாத வாடகை அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன. இந்நிலையில், மார்க்கெட் பகுதியில் தற்போது உள்ள கடைகள் அனைத்தும், 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட பழமையான கட்டடமாகும்.
இந்த கட்டடத்தை இடித்து, 9 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய வணிக வளாகம் கட்ட சட்டசபையில் கடந்த ஆண்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அரசின் உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் நகராட்சி கூட்டத்தில் மேற்படி வணிக வளாகம் கட்ட ஒப்புதலும் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், புதுமார்க்கெட் பகுதியில் திட்டமிட்டபடி வணிகவளாகம் கட்டும் பணி துவங்க வசதியாக, கடந்த ஜூலை மாதம் கடைகளை காலி செய்ய நகராட்சி அதிகாரிகள் வியாபாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கினர். ஆனால் நகராட்சி நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கைக்கு வியாபாரிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இந்நிலையில், வால்பாறை நகராட்சி கமிஷனர் வெங்கடலட்சுமணன் உத்தரவின் பேரில் நகராட்சி ஊழியர்கள் மார்க்கெட் கடைகளை காலி செய்ய வலியுறுத்தி நோட்டீஸ் வழங்கினர்.
நகராட்சி நிர்வாகம் வழங்கியுள்ள நோட்டீசில், ‘தமிழ்நாடு சட்ட பேரவை கூட்டத்தொடரில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, 2025–26ம் ஆண்டு மானிய கோரிக்கையின் போது, வால்பாறை நகராட்சியில், 9 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வணிகவளாகம் அமைக்கும் பணிகள் மேற்க்கொள்ள அறிவிக்கப்பட்டது.
நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் அனுமதி பெற்று இந்த பணிகள் மேற்க்கொள்ள கடந்த, 2025 ஜூலை 22ல் வால்பாறை நகராட்சியில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, டெண்டர் விடப்பட்டது. எனவே, புதுமார்க்கெட் பகுதியில் புதிய வணிகவளாகம் கட்டும் பணி விரைவில் துவங்கப்பட உள்ளது.
எனவே, வால்பாறை நகராட்சிக்கு சொந்தமான கடைகளை, 21 நாட்களில் காலி செய்து நகராட்சி வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் நகராட்சி சட்ட விதிகளின் படி மேல்நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.