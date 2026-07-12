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﻿ விமான நிலைய எல்லையில் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி தடுத்து நிறுத்தம்

﻿ விமான நிலைய எல்லையில் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி தடுத்து நிறுத்தம்

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:51 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:51 AM

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கோவை: கோவை விமான நிலைய விரிவாக்கத்தை துவக்கும் முன், அதன் எல்லையில் சுற்றுச்சுவர் கட்ட வேண்டும். நிலம் கொடுத் தவர்கள் பயன்படுத்த 4 மீட்டர் வழித்தடமே தரப்படும் என ஆணையம் கூறியது. விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராடியதும் 10.5 மீட்டர் தருவதாக சொல்கிறது.

உறுதியளித்த ஆணையம் அணுகுசாலை அமைப்பது தொடர்பாக, தமிழக அரசுக்கு இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் ஏற்கனவே எழுதிய கடிதத்தில், '541.89 ஏக்கர் நிலம் விமான நிலைய மேம்பாட்டுக்கும், 63.78 ஏக்கர் நிலம் 60 மீட்டர் (200 அடி) அகல அணுகு சாலை அமைக்கவும் பயன்படுத்தப்படும்' என கூறியிருக்கிறது.

இதற்கு மாறாக, 4 மீட்டர் அகல சாலையே ஒதுக்கப்படுமென விமான நிலைய அதிகாரிகள் கறாராக கூறி வருகின்றனர். சில வாரங்களுக்கு முன் சின்னியம்பாளையம் - இருகூர் ரோட்டில் சுற்றுச்சுவர் கட்ட குழி தோண்டியபோது, விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டு தடுத்து நிறுத்தினர். அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தியபோது, 'கட்டட வரைபட அனுமதி பெற வேண்டுமெனில் அரசு விதிமுறைப்படி 10.5 மீட்டர் அகல சாலை வசதி இருக்க வேண்டும்' என்பதை விவசாயிகள் சுட்டிக் காட்டினர். அதன்பின், 10.5 மீட்டர் இடம் ஒதுக்குவதாக ஆணையம் வாய்மொழியாக கூறியிருக்கிறது.

தடுத்து நிறுத்திய விவசாயிகள் இச்சூழலில், இருகூர் பகுதியில் எல்லை கற்கள் நட்ட இடத்தில் பொக்லைன் இயந்திரத்தால் நேற்று குழி தோண்டினர். விவசாயிகள் விரைந்து சென்று தடுத்தனர்.

விமான நிலைய அதிகாரிகள், 'அணுகு சாலைக்கு 10.5 மீட்டர் விட்டே குழி தோண்டுகிறோம்' என்றனர்.

'10.5 மீட்டர் இடம் ஒதுக்குவதாக எழுத்துப்பூர்வமாக கடிதம் கொடுங்கள்' என, விவசாயிகள் கேட்டதற்கு, 'கலெக்ட ரிடம் வாய்மொழியாக தெரிவித்து விட்டோம். குழி தோண்ட அனுமதி தந்து விட்டார். நாங்கள் வேலை செய்வதை தடுத்தால் போலீசாரை வரவழைப்போம்' என, விமான நிலைய அதிகாரிகள் கூறினர்.

கோபமடைந்த விவசாயிகள், 'எங்களை மிரட்டிப் பார்க்கிறீர்களா. போலீசாரை வரவழையுங்கள். 200 அடி ரோடு என ஆணையம் கூறியிருக்கிறது. இப்போது, 10.5 மீட்டர் கூட இடம் ஒதுக்காமல், சுற்றுச்சுவர் கட்டுவதை அனுமதிக்க முடியாது' என, திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.

டி.ஆர்.ஓ.,வுக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தகவல் தெரிவித்தனர்.

அவர், 'எழுத்துப்பூர்வமாக கடிதம் கொடுத்தபின், வேலை செய்து கொள்ளலாம்' என கூறியதால், விமான நிலைய அதிகாரிகள் திரும்பிச் சென்றனர். பொக்லைன் வாகனம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.

200 அடி ரோடு தேவை விவசாயிகள் வாழ்வுரிமை பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர் கூறுகையில், ''2011ல் நிலம் கையகப்படுத்த பேசியபோது, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு 60 மீட்டர் (200 அடி) பாதை விடுவதாக சொல்லப்பட்டது.

இருபுறமும் தலா 10.5 மீட்டர் அணுகு சாலை, மையப்பகுதியில் 40 மீட்டர் அகலத்துக்கு விமான நிலைய ரோடு அமைய வேண்டும்.

இப்போது, விமான நிலையத்துக்குள் ரோடு வருவதுபோல், சுற்றுச்சுவர் கட்ட முற்படுகின்றனர்.

சுற்றுச்சுவர் கட்டும்போதே, 200 அடி ரோட்டை முழுமையாக மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ஒதுக்க கோருகிறோம். இங்குள்ள விமான நிலைய அதிகாரிகள் முரண்டு பிடிக்கின்றனர்,'' என்றனர்.

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