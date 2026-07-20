அரசு கலைக்கல்லுாரியில் சமுதாய ஒதுக்கீடு மாற்ற கலந்தாய்வு
அரசு கலைக்கல்லுாரியில் சமுதாய ஒதுக்கீடு மாற்ற கலந்தாய்வு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:26 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:21 PM
கோவை: கோவை அரசு கலைக்கல்லுாரியில் இளங்கலை படிப்புகளுக்கான 2,016 இடங்களில், இதுவரை 1,861 மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். 155 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. இந்த இடங்களில் பெரும்பாலானவை பி.சி., மற்றும் மிகவும் எம்.பி.சி., பிரிவுகளாக இருந்தது.
அரசு அனுமதியை தொடர்ந்து சமுதாய ஒதுக்கீடு மாற்ற அடிப்படையிலான கலந்தாய்வு (ஜூலை 21) நடக்கிறது. இளங்கலை படிப்புக்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் அனைவரும் அசல் கல்விச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் விண்ணப்ப நகலுடன் பங்கேற்கலாம். சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் நடக்கும் கலந்தாய்வில் காலை 9 மணிக்கு பங்கேற்க வேண்டும் என, கல்லுாரி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
பி.சி., மற்றும் எம்.பி.சி., பிரிவுகளைச் சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் போதுமான அளவில் வராத பட்சத்தில், அரசின் நடைமுறைகளின்படி அந்த இடங்கள் சமூக ஒதுக்கீடு மாற்றம் செய்யப்படும்.