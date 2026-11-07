அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் அரசு பள்ளிகளாக மாற்றம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில் தனியார் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்ட ஆறு அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், அரசு பள்ளிகளாக மாற்றப்பட்டன.
வால்பாறையில் துவக்கப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, மேல்நிலைப்பள்ளிகள் உட்பட மொத்தம், 89 பள்ளிகள் உள்ளன. இந்நிலையில், வால்பாறை சுற்றியுள்ள எஸ்டேட்களில் தனியார் எஸ்டேட் நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ஆறு அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வந்தன.
மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் கிருஷ்ணப்பிரியா தலைமையிலான அதிகாரிகள், கருமலை எஸ்டேட் பகுதியில் உள்ள ஆறு அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளை கடந்த மாதம் நேரில் ஆய்வு செய்தனர். இதையடுத்து, இந்த பள்ளிகள் அனைத்தும், அரசு பள்ளிகளாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
கல்வி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
தனியார் எஸ்டேட் நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வந்த கருமலை அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப்பள்ளி, ஊசிமலை, வெள்ளமலை, காஞ்சமலை, நடுமலை பகுதியில் செயல்படும் அரசு உதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளிகள் உட்பட , ஆறு பள்ளிகள் தற்போது அரசு பள்ளி கல்வித்துறை கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
இனி இந்த பள்ளிகள் அனைத்து பள்ளி கல்வித்துறையின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும். இந்த ஆறு அரசு பள்ளிகளும் நகராட்சி பள்ளிகளாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.