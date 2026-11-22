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ADDED : நவ 21, 2026 08:05 PM
கோவை: வேலைக்குச் செல்பவர்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள் என பலரும் வீட்டில் இருந்து மதிய உணவை எடுத்துச் செல்கின்றனர். ஆனால், மதிய நேரத்தில் சாப்பிடும்போது உணவு குளிர்ந்து போவது பலருக்கும் இருக்கும் பொதுவான பிரச்னை. இதற்கு தீர்வு கொடுக்க வந்துள்ளன எலக்ட்ரிக் டிபன் பாக்ஸ்கள்.
சாதாரண லஞ்ச் பாக்ஸ் போலவே இருக்கும் இவற்றில், உணவை சூடுபடுத்துவதற்கான ஹீட்டிங் வசதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சார இணைப்பு மூலம் உணவை மீண்டும் சூடுபடுத்தி சாப்பிடலாம்.
சில மாடல்களில் கார் சார்ஜிங் வசதியும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அலுவலகம் செல்வோர் மட்டுமின்றி, நீண்ட தூரப் பயணம் செய்பவர்களும் பயன்படுத்தலாம்.
மில்டன், செல்லோ, எக்ஸ், அகாரோ உள்ளிட்ட பல்வேறு பிராண்டுகளில் இந்த எலக்ட்ரிக் டிபன் பாக்ஸ்கள் கிடைக்கின்றன. இவற்றில் ஒன்று முதல் நான்கு உணவுப் பெட்டிகள் கொண்ட மாடல்கள் வரை உள்ளன. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உள் பாத்திரங்கள் கொண்ட மாடல்களும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இதன் விலை சராசரியாக ரூ.1,000 முதல் ரூ.1,500 வரை உள்ளது. பிராண்டு மற்றும் மாடல்களைப் பொறுத்து ரூ.900 முதல் ரூ.2000க்கும் அதிகமான விலையிலும் கிடைக்கின்றன.
எப்படி பயன்படுத்துவது?
முதலில் டிபன் பாக்ஸில் உணவை வைத்து மூடியை சரியாகப் பொருத்த வேண்டும். பின்னர் அதற்கான மின்சார வயரை இணைத்து சுவிட்சை ஆன் செய்தால், உள்ளே இருக்கும் ஹீட்டிங் வசதி மூலம் உணவு சூடாகும். சில மாடல்களில் ஆட்டோ ஆப் வசதியும் உள்ளது. உணவு சூடானதும் மின்சார இணைப்பை துண்டித்துவிட்டு சாப்பிடலாம்.
உணவை வேறு பாத்திரத்திற்கு மாற்ற வேண்டிய அவசிய மில்லாமல், அதே பெட்டியில் சூடுபடுத்திக் கொள்ள முடிவது இதன் முக்கிய சிறப்பாக உள்ளது. மாணவர்கள், அலுவலக ஊழியர்கள், பயணிகள் என பலருக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இருப்பினும், வாங்கும்போது மின்சார பாதுகாப்பு, பாத்திரத்தின் தரம், வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட அம்சங்களைச் சரிபார்த்து வாங்குவது அவசியம்.