அதிகாரிக்கு 150 லிட்டர் பெட்ரோல் டிராபிக் போலீஸ் கேட்டால் நக்கல்
அதிகாரிக்கு 150 லிட்டர் பெட்ரோல் டிராபிக் போலீஸ் கேட்டால் நக்கல்
UPDATED : அக் 19, 2026 01:56 PM
ADDED : அக் 19, 2026 01:54 PM
கோவை: அதிகாரிகளுக்கு வாகனம் கொடுத்து, மாதம் 150 லிட்டர் பெட்ரோலும் கொடுக்கிறது அரசு. ஆனால், நாங்கள் பெட்ரோல் செலவு கேட்டால் மறுக்கின்றனர் என போக்குவரத்து போலீசார் குமுறுகின்றனர்.
இதுகுறித்து போக்குவரத்து போலீசார் நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு இடங்களில் எங்களுக்கு டூட்டி போடப்படுகிறது. ஒரு பகுதியில் பணி முடித்துவிட்டு, ஸ்டேஷனுக்கு வந்து, அங்கிருந்து மீண்டும் மற்றொரு பகுதிக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது.
திடீர் திடீரென ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக, அதிகாரிகளின் உத்தரவின்படி எங்கெங்கோ அலைய வேண்டியுள்ளது. இதற்காக அரசு எங்களுக்கு வாகனம் தரவில்லை. சொந்த பைக் தான் பயன்படுத்துகிறோம். நீண்ட தூரம் சுற்றுவதால், பெட்ரோல் செலவு அதிகரிக்கிறது.
இதை சொல்லி முறையிட்டால், 'அதான் சம்பளம் வாங்குகிறீர்களே. அதுவும் அரசாங்க பணம் தானே' என்று நக்கலாக பேசுகின்றனர். நாங்கள் சொந்த வேலையாக சுற்ருவதற்கு பெட்ரோலும் பணமும் கேட்கவில்லை. வேலை விஷயமாக சுற்ற வேண்டியிருப்பதால் கேட்கிறோம்.
அதிக சம்பளம் வாங்கும் அதிகாரிகளுக்கு வாகனமும், 150 லிட்டர் பெட்ரோலும் கொடுக்கின்றனர். அவர்கலை விட அதிகமாக அலையும் குறைந்த சம்பள காரர்களான நாங்கள், டூட்டி டிராவலுக்கும் சொந்த பணத்தை செலவு செய்வது நியாயம் இல்லை. இதற்கு அரசு பரிகாரம் காண வேண்டும்.
பந்தோபஸ்து டூட்டிக்கு தரும் கூடுதல் படியும் கைக்கு வர தாமதம் ஆகிறது. விநாயகர் சதுர்த்தி, முதல்வர் வருகை பந்தோபஸ்துக்கு இப்போது வரை தரவில்லை.
இவ்வாறு போக்குவரத்து போலீசார் கூறினர்.