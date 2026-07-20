தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ 'பார்ட்டி பண்ட்' இல்லாததால் இனி திட்டப்பணிகளில் தரம் இருக்கும் மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் உறுதி

﻿ 'பார்ட்டி பண்ட்' இல்லாததால் இனி திட்டப்பணிகளில் தரம் இருக்கும் மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் உறுதி

﻿ 'பார்ட்டி பண்ட்' இல்லாததால் இனி திட்டப்பணிகளில் தரம் இருக்கும் மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் உறுதி

1

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:47 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:47 AM

1

1
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கோவை: மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் சங்கத்தின் 39வது ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. ஓய்வு பெற்ற மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.

தேர்தலில் த.வெ.க. வெற்றி பெற்று விஜய் தலைமையில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது. லஞ்சம், விதிமீறல் இல்லாமல் திட்ட பணிகளை ஒதுக்கீடு செய்யும் நடைமுறைக்கும் பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. லஞ்சம் முறைகேடு இல்லாமல் திட்ட பணிகள் நடத்துவதற்கும், ஓபன் டெண்டர் முறைக்கும் வரவேற்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

கடந்த திராவிட ஆட்சிகளில் பின்பற்றப்பட்ட பார்ட்டி பண்ட் நடைமுறை இல்லாததால் 25 சதவீத தொகை மாநகராட்சிக்கு உறுதியாக மிச்சமாகும். தரமாக திட்டப் பணிகளை செய்து மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும் என ஒப்பந்ததாரர்கள் தெரிவித்தனர்.

நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் நலச்சங்க தலைவர் உதயகுமார், செயலாளர் கே.சி.பி.சந்திரபிரகாஷ், பொருளாளர் அம்மாசையப்பன், துணை செயலாளர் மைக்கேல், துணைத் தலைவர் ராஜகோபால், துணைப் பொருளாளர் செல்வராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us