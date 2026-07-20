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குடிநீர் இணைப்பு பெற நேரில் வராதீங்க: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க மாநகராட்சி அறிவுறுத்தல்

குடிநீர் இணைப்பு பெற நேரில் வராதீங்க: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க மாநகராட்சி அறிவுறுத்தல்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:31 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:31 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:45 PM

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கோவை: திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் மாநகராட்சியில் பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ் துவங்கி குடிநீர் இணைப்பு வரை அனைத்துக்கும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. த.வெ.க. ஆட்சிக்கு வந்த பின் இந்த நிலை மாறியுள்ளது.

குடிநீர் இணைப்பு, சொத்துவரி உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம். மக்களை நேரடியாக வரச்சொல்லி வற்புறுத்த கூடாது என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

குடிநீர் இணைப்புக்கு விண்ணப்பித்து கிடைக்காமல் அலைக்கழிக்கப்பட்ட ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த கனகசுந்தரம் என்பவர், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அவர் கூறியதாவது:

எங்கள் வீட்டு குடிநீர் இணைப்புக்காக 2024ம் ஆண்டு, ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தேன். பல்வேறு காரணங்களை சொல்லி நேரில் வரச்சொல்லி அலைக்கழித்து இணைப்பு கொடுக்கவில்லை.

கடந்தாண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தேன். கடந்த ஜூன் 4ம் தேதி முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு புகார் அனுப்பினேன். அதை மாநகராட்சிக்கு அனுப்பி நடவடிக்கை எடுக்க கூறியுள்ளனர். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பதிலை ஆன்லைனில் அனுப்பி போனில் தெரிவித்தனர்.

பொது மக்களை நேரில் வந்து விண்ணப்பிக்க வலியுறுத்தக் கூடாது என அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக, மாநகராட்சி உதவி கமிஷனர் (நிர்வாகம்) பதில் அளித்துள்ளார்.

இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

சர்வர் கோளாறு என்ன செய்றது? மாநகராட்சியில் காலியிட வரி, சொத்துவரி, குடிநீர் இணைப்பு போன்ற சேவைகளை பெற, tnurbanepay.tn.gov.in என்கிற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். புதிய சொத்துவரி போன்றவற்றுக்கு உரிய ஆவணங்கள் பதிவேற்றம் செய்து, சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் கள ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. சர்வரில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. சரிசெய்து விரைந்து சேவை வழங்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.



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