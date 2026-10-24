மாநகராட்சி பட்டு சேலை பரிசு: வைசியாள் வீதியில் அதிர்ஷ்ட பெட்டி
மாநகராட்சி பட்டு சேலை பரிசு: வைசியாள் வீதியில் அதிர்ஷ்ட பெட்டி
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
கோவை: அக்டோபர் மாதம் சர்வதேச மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு மாதமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
”மார்பக புற்றுநோய் ஆரம்ப நிலையில் வலி இருக்காது. மாற்றங்கள் தென்பட்டால், தாமதப்படுத்தாமல் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்” என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக, வைசியாள் வீதியில் உள்ள மாநகராட்சி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அதிர்ஷ்ட பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிங்க் நிறத்தில் உள்ள பெட்டியை சுற்றி, மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் இருக்கும். 30ம் தேதி வரை பொதுமக்கள் கூப்பனை நிரப்பி அதில் போடலாம். எந்த கட்டணமும் இல்லை.
மார்பக புற்றுநோய் பற்றிய மூன்று எளிய கேள்விகள் இருக்கும். அதனுடன் பெயர், மொபைல் எண்களை நிரப்பி பெட்டியில் போட வேண்டும். மாத இறுதியில் அதிர்ஷ்ட பெட்டி திறக்கப்படும். குலுக்கல் முறையில் தேர்வாகும் 5 பேருக்கு பட்டுப்புடவை வழங்கப்படும் என மாநகராட்சி நிர்வாகம் கூறியுள்ளது.