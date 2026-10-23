லஞ்சம் வாங்கி குவிக்கும் அதிகாரிகளை களையெடுத்தால் மட்டுமே ஊழல் ஒழியும்: விஜய்க்கு ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கம் வேண்டுகோள்
லஞ்சம் வாங்கி குவிக்கும் அதிகாரிகளை களையெடுத்தால் மட்டுமே ஊழல் ஒழியும்: விஜய்க்கு ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கம் வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:02 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM
கோவை: மேல் மட்டத்தில் லஞ்சம் வாங்குவது நின்று விட்டாலும், அதிகாரிகள் மத்தியில் உண்மையான மனமாற்ரம் வரவில்லை என்று ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கம் கூறுகிறது.
அந்த இயக்கத்தின் செயலாளர் என்.கே.வேலு இது பற்றி முதல்வர் விஜய்க்கு மனு அனுப்பியுள்ளார். அதில் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் அரசு நிர்வாகத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் ஊடுருவியுள்ள ஊழல் சட்டத்தின் ஆட்சியையும் மக்கள் நலனையும் பாதித்து வருகிறது.
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை மூலம் தொடர்ந்து வெளிவரும் வழக்குகளே இதற்கு சான்றாக உள்ளது. அரசு கருவூலத்துக்கு வரவேண்டிய வருவாய் பெருமளவில் இழப்பு ஏற்படுவதோடு திட்டங்களுக்கான நிதியும் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஊழலை வாடிக்கையாக்கி விட்ட அரசு அலுவலர்களுக்கு மாதம் தவறாமல் வழங்கும் சம்பளம் முதலான சகவல வசதிகளுக்கான பெரும் செலவு அரசு கருவூலத்துக்கு நிரந்தர சுமையாக மாறியுள்ளது.
அடிப்படை சேவைகளை பெருவதற்கு கூட லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் நிலவுகிறது. அரசு அலுவலர்கள் தடையற்ற ஊதியம் குடியிருப்பு, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளையும் பெற்ற போதிலும் பலர் தமது பதவியை தவறாக பயன்படுத்தி சொத்து வாங்கி குவிக்கின்றனர்.
அவர்களை அடையாளம் காண்பது கடினம் அல்ல. அவர்களை பணிநீக்கம் செய்து சொத்துகளை பறிமுதல் செய்தால் மட்டுமே ஊழலற்ற துாய்மையான நிர்வாகத்தை மக்களுக்கு வழங்க முடியும். அதற்கான நடவடிக்கையை காலம் தாழ்த்தாமல் எடுக்க வேண்டும்.