/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பட்டா வழங்க தவறினால் தாலுகா ஆபீசில் குடிசை
ADDED : நவ 16, 2026 08:25 PM
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சூலூர்:
சூலூர் தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த பட்டியலின மக்கள், பட்டா வழங்க கோரி பல ஆண்டாக மனு அளிக்கின்றனர். ஆனால், இதுவரை அரசு தரப்பில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
சூலூர் தாலுகா அலுவலகம் முன், இன்று (நவ.,16) கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடந்தது. பல அமைப்புகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
அவர்களிடம் தாசில்தார் லாரன்ஸ் பேச்சு நடத்தினார். பிரச்னைக்கு 10 நாட்களுக்குள் தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்தார். போராட்டத்தை மக்கள் கைவிட்டனர்.
உறுதி அளித்த நாளுக்குள் தீர்வு காணாவிட்டால், தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில் குடிசை போட்டு போராட்டம் நடத்தவதாக மக்கள் கூறினர்.