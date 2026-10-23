மாசாணியம்மன் கோவிலில் காணிக்கை எண்ணிக்கை

UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:25 PM
ஆனைமலை: ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோவிலில் உண்டியல் காணிக்கையாக, 62 லட்சத்து, 16 ஆயிரத்து, 968 ரூபாய் இருந்தது.
ஆனைமலையில் பிரசித்தி பெற்ற மாசாணியம்மன் கோவிலுக்கு, உள்ளூர் மட்டுமின்றி, வெளியூர்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் அதிகளவு வந்து செல்கின்றனர். பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்துவதற்காக கோவில் வளாகத்தில் நிரந்தர மற்றும் தட்டு காணிக்கை உண்டியல்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், ஒன்பது தட்டு காணிக்கை உண்டியல்கள், 22 நிரந்தர உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு, பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கை எண்ணும் பணி நடந்தது. அதில், சலவநாயக்கன்பட்டி பொதுமக்கள், தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர்.
நிரந்தர மற்றும் தட்டு காணிக்கை உண்டியல்களில், மொத்தம், 62 லட்சத்து, 16 ஆயிரத்து, 968 ரூபாய் இருந்தது. மேலும், தங்கம் – 85 கிராம், வெள்ளி – 155 கிராமும் இருந்தது.
காணிக்கை எண்ணும் பணியில், மாசாணியம்மன் கோவில் தக்கார் ராஜ்குமார், துணை ஆணையர் சுவாமிநாதன், பேரூர் பட்டீஸ்வர் கோவில் உதவி ஆணையர் சத்தியவதி, தக்கார் பிரதிநிதி அருண்குமார், பொள்ளாச்சி சரக ஆய்வர் கோகிலவாணி, கோவில் கண்காணிப்பாளர்கள் சீனிவாசன், கிட்டம்மாள், கோவில் பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.