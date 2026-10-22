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சூலுார் சிறுமி கொலை வழக்கில் அரசு தரப்பு வாதம் ஒத்திவைப்பு
சூலுார் சிறுமி கொலை வழக்கில் அரசு தரப்பு வாதம் ஒத்திவைப்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:47 PM
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கோவை: சூலுார் அருகே, 10 வயது சிறுமி மே 21ல் பலாத்காரம் செய்து கொல்லப்பட்ட வழக்கில் நாகப்பட்டினம் கார்த்திக்,33, தஞ்சாவூர் மோகன்,31 கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் மீது, கோவை முதன்மை போக்சோ கோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடக்கிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட இரண்டாவது நபர் தரப்பில், இரண்டு சாட்சிகளிடம் மீண்டும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இதன் பின் இரு தரப்பு இறுதி வாதம் துவங்கியது. அரசு தரப்பு வக்கீல் சங்கரன், நேற்று இரண்டாவது நாளாக இறுதி வாதத்தை முன்வைத்தார். அவர் தொடர்ந்து வாதிட, வரும் 12ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஐ.ஜி., ரம்யாபாரதி, எஸ்.பி., பவன்குமார் ஆகியோர் கோர்ட்டில் அமர்ந்து இறுதி வாதத்தை கவனித்தனர்.