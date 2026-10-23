உயிரிழந்த 18 வக்கீல்களுக்கு  கோர்ட்டில் அஞ்சலி கூட்டம்

உயிரிழந்த 18 வக்கீல்களுக்கு கோர்ட்டில் அஞ்சலி கூட்டம்
உயிரிழந்த 18 வக்கீல்களுக்கு கோர்ட்டில் அஞ்சலி கூட்டம்
ADDED : செப் 28, 2026 07:13 PM
கோவை: கோவை வக்கீல் சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருந்து உடல்நிலை பாதிப்பு காரணமாக, கடந்த 5 மாதங்களில் உயிரிழந்த வக்கீல்கள், ஏ.பி.ஜெயச்சந்திரன், எம்.ராமசாமி, எம்.எஸ்.சவுந்திரராஜன், எம்.ஏ.பழனிச்சாமி, எஸ்.பொன்னுச்சாமி, ஆர்.விஜயகுமார் பாண்டியன், எம்.ரவிகுமார், ஏ.மேரி அப்போலின், எம்.மருதுபாண்டியன், எம்.ஆறுமுகம், எஸ்.என்.கோவிந்தராஜன், எம்.என். மனோகர், பி.ரவிகிருஷ்ணன், எம்.மோகன்ராஜ், எம்.குலசேகர பூபதி, ஓ.கே.திருவேங்கடம், வி.மீனாட்சி, எஸ்.ராஜேந்திரன் ஆகியோருக்கு அஞ்சலி கூட்டம், முதன்மை செஷன்ஸ் கோர்ட் அரங்கில் நேற்று நடந்தது.
மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி ஸ்ரீ தேவி முன்னிலையில் மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. உயிரிழந்த வக்கீல்கள் புகைப்படத்திற்கு மலர்துாவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.
வக்கீல் சங்க அரங்கில் அதன் தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் முன்னிலையில் இரங்கல் கூட்டம் நடந்தது.