சிறை மைதானத்தில் கோர்ட் வளாகம் ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் நேரில் ஆய்வு
சிறை மைதானத்தில் கோர்ட் வளாகம் ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் நேரில் ஆய்வு
ADDED : நவ 07, 2026 02:12 AM
ADDED : நவ 07, 2026 02:12 AM
கோவை: கோவை மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் 55க்கும் மேற்பட்ட நீதிமன்றம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த வளாகத்தில் போதுமான இடவசதியின்றி நெருக்கடியாக உள்ளது.
இதனால் பிரதான நீதிமன்ற வளாகத்திலிருந்து, அரை கி.மீ. தொலைவில் உள்ள குதிரை வண்டி கோர்ட் வளாகத்தில் புதிய நீதிமன்ற கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. அதன் அணுகுசாலைகள் நெரிசலாக உள்ளன.
எனவே அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் ஒரே வளாகத்தில் அமைக்கும் வகையில், கோவை மத்திய சிறைச்சாலை மைதானத்தில், 30 ஏக்கர் இடம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று, வக்கீல் சங்கம் மற்றும் மாவட்ட நீதித்துறை சார்பில் ஐகோர்ட்டிற்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, சென்னை ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் வேல்முருகன், தனபால் ஆகியோர் (கோவை மாவட்ட பொறுப்பு நீதிபதிகள்) நேற்று கோவை வந்தனர். கோவை சிறைத்துறை மைதானத்தில் நேரில் ஆய்வு செய்து ஆலோசனை நடத்தினர்.
கலெக்டர் பவன்குமார், மாவட்ட நீதிபதி ஸ்ரீ தேவி, போலீஸ் கமிஷனர் ரம்யா பாரதி(பொ) வக்கீல் சங்க தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் நிர்வாகிகள், போலீஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.