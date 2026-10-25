/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/குற்றாலம் குளோஸ்
ADDED : அக் 24, 2026 04:56 PM
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சாடிவயல்: மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில், தொடர் கனமழை இருந்து வருகிறது.
நேற்று (அக்.,23) இரவு முதல் விடிய விடிய பெய்த கனமழையால், கோவை குற்றாலம் அருவியில் இன்று (அக்.,24) வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. பாதுகாப்பு கருதி, இன்று முதல் கோவை குற்றாலம் அருவி மூடப்பட்டது. இதனால் கோவை, வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து வந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர். அதன்பின், சாடிவயல் சோதனை சாவடி முன்பு உள்ள சின்னாற்றில், குடும்பத்துடன் குளித்து ஆறுதலடைந்தனர்.