/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கோவை குற்றாலம் அருவி இன்று திறப்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 08:06 PM
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சாடிவயல்: கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் மூடப்பட்டிருந்த கோவை குற்றாலம் அருவி இன்று முதல் திறக்கப்படுகிறது.
கோவை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்த கனமழை காரணமாக, கோவை குற்றாலம் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. இதனால், அக்., 24ம் தேதி முதல் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி, கோவை குற்றாலம் அருவி மூடப்பட்டது. தற்போது அருவியில் நீர்வரத்து சீராகியுள்ளதால், இன்று முதல் அருவி திறக்கப்பட்டு, சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதியளிக்கப்படும் என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.