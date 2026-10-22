/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தாலுகா அலுவலகத்தில் மா.கம்யூ., மனு
UPDATED : அக் 13, 2026 07:39 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:36 PM
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உடுமலை: உடுமலை தாலுகா அலுவலகத்தில், மா.கம்யூ., சின்னவீரம்பட்டி கிளை சார்பில் மனுக்கொடுக்கும் இயக்கம் நடந்தது.
கிளைச்செயலாளர் சுந்தரம் தலைமை வகித்தார். நகரச்செயலாளர் தண்டபாணி, மாவட்ட குழு உறுப்பினர் பஞ்சலிங்கம் முன்னிலை வகித்தனர்.
சின்னவீரம்பட்டி கிராமம் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை வாயிலாக 1992ல், வழங்கப்பட்ட இலவச வீட்டு மனைக்கு, 'இ' பட்டா வழங்க வலியுறுத்தி, தாசில்தார் அருணாவிடம் மனுக்கொடுத்தனர். மனுவை பெற்றுக்கொண்ட தாசில்தார் விரைவில் பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.