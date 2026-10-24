கிரைம் செய்திகள்: கோயம்புத்தூர்

UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:56 PM
மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி: காளப்பட்டியில், தனியார் பள்ளி வளாகத்தில், உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த தயானந்திரம் மகன் அலோக்குமார், 19. என்பவர் தங்கி பணிபுரிந்து வந்தார்.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு, இவரது உறவினரான உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த சஞ்சய் குமார், அலோக்குமாரின் அறைக்கு சென்றார். அங்கு உள்ள குளியலறையின் கதவை தொட்ட போது ஷாக் அடித்தது. இதையடுத்து அங்கு மின்சாரத்தை துண்டித்து விட்டு குளியலறையை திறந்து பார்த்தபோது மயங்கிய நிலையில் அலோக்குமார் கிடந்தார். அவரை உடனே அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கும், பின்னர் கோவை இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கும் கொண்டு சென்றனர். ஆனால் ஏற்கனவே அவர் இறந்து விட்டார் என டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். கோவில்பாளையம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
பைக் சாகசம்; இருவர் மீது வழக்கு
கவுண்டம்பாளையம் உயர் மட்ட பாலத்தில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட இருவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
கோவை ஆர்.எஸ்.புரம், சி.டி.டி., காலனியை சேர்ந்த சந்தோஷ்,21, மற்றும், 17 வயதுடைய நபர் ஆகிய இருவர் கவுண்டம்பாளையம் உயர்மட்ட மேம்பாலத்தில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்டனர். கவுண்டம்பாளையம் போலீசார் இருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.