எஸ்டேட்டில் கூட்டமாக வந்த யானைகள் தேயிலை பறிக்கும் பணி பாதிப்பு
எஸ்டேட்டில் கூட்டமாக வந்த யானைகள் தேயிலை பறிக்கும் பணி பாதிப்பு
ADDED : அக் 25, 2026 06:14 PM
வால்பாறை: தேயிலை எஸ்டேட்டில், பகல் நேரத்தில் யானைகள் கூட்டமாக முகாமிட்டதால், தொழிலாளர்கள் தேயிலை பறிக்கும் பணியில் ஈடுபட முடியாமல் தவித்தனர்.
வால்பாறையை சுற்றியுள்ள பல்வேறு எஸ்டேட்களில் யானைகள் தனித்தனி கூட்டமாக முகாமிட்டுள்ளன. யானைகள் எஸ்டேட் தொழிலாளர் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழையாதவாறு, வனச்சரக அலுவலர்கள் கிரிதரன், சுரேஷ்கிருஷ்ணா ஆகியோர் தலைமையில், வனத்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், வால்பாறை அடுத்துள்ள குரங்குமுடி எஸ்டேட் பகுதியில், பகல் நேரத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்பட யானைகள் தேயிலை எஸ்டேட் பகுதியில் முகாமிட்டன. இதனால் தொழிலாளர்கள் அந்தப்பகுதியில் தேயிலை பறிக்கும் பணியில் ஈடுபட முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
வால்பாறை, மானம்பள்ளி ஆகிய இருவனச்சரகங்களிலும், யானைகள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதி குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க தொழிலாளர்களுக்கு, வாட்ஸ் அப் வாயிலாக நாள் தோறும் தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
எஸ்டேட் பகுதியில் யானைகள் நடமாடும் பகுதியில், தொழிலாளர்களை தேயிலை பறிக்கும் பணிக்கு சம்மந்தப்பட்ட எஸ்டேட் நிர்வாகங்கள் அனுப்பக்கூடாது. அவை நடமாடும் பகுதியில் விறகு தேடவோ, யானைகளை நேரில் கண்டு புகைப்படம் எடுக்கவோ கூடாது.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.