/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/4 பேரிடம் ரூ.8.37 லட்சம் மோசடி: சைபர் கிரைம் போலீஸ் விசாரணை
4 பேரிடம் ரூ.8.37 லட்சம் மோசடி: சைபர் கிரைம் போலீஸ் விசாரணை
4 பேரிடம் ரூ.8.37 லட்சம் மோசடி: சைபர் கிரைம் போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : நவ 07, 2026 05:22 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:24 PM
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கோவை: கோணவாய்கால்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ராம்குமார், 26. இவரது வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கு பரிவாகனில் இருந்து ஒரு ஏ.பி.கே. பைல் வந்தது. அதை உண்மை என நம்பி அதை தனது மொபைலில் பதிவிறக்கம் செய்து உள் நுழைந்தார்.
இதையடுத்து அவரது வங்கிக்கணக்கில் இருந்து ரூ.3.41 லட்சம் திருடுபோனது. இதையடுத்து மோசடி செய்யப்பட்டதை உணர்ந்த ராம்குமார், மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார்.இதேபோல், அரசூரை சேர்ந்த பாபு, 53 என்பவரிடம் ஆன்லைன் வேலை இருப்பதாக கூறி ரூ.2.16 லட்சம், பொள்ளாச்சி தெப்பக்குளம் வீதியை சேர்ந்த மனோன்மணி, 34, பொள்ளாச்சி ஆர்.பொன்னாபுரத்தை சேர்ந்த கவிதா, 36 என்பவரிடம் ரூ.1.70 லட்சம் என, மொத்தம், 8.37 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது. சைபர் கிரைம் போலீசார் மோசடி செய்தவர்களை தேடி வருகின்றனர்.