/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பஸ் ஸ்டாப் மேற்கூரை சேதம்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
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கோவை: மாநகரில் கடந்த மாதம் பெய்த மழையில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டது. அரசு மருத்துவமனை எதிரே மாநகராட்சியின் ஸ்மார்ட் சிட்டி பஸ் ஸ்டாப் சேதமானது. மேற்கூரையில் மழைநீர் அதிகம் தேங்கி, விழும் நிலையில் இருந்தது. தினமும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவதால், சரி செய்ய கோரினர். மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஜேசிபி மூலம், மேற்கூரையில் தேங்கிய மழைநீரை அகற்றினர்.
வரும் நாட்களில் மீண்டும் மழை பெய்யும். மழையில் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர் அங்கு நின்றிருந்த மக்கள்.