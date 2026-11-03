குன்னுார் பர்லியார் மண்சரிவு இடத்தில் அபாயம்: சீரமைப்பு முடியும் வரை போக்குவரத்துக்கு தடை
குன்னுார் பர்லியார் மண்சரிவு இடத்தில் அபாயம்: சீரமைப்பு முடியும் வரை போக்குவரத்துக்கு தடை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:45 PM
குன்னுார்: ‘‘குன்னுார் பர்லியாரில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் சீரமைப்பு பணிகள் நிறைவு பெறும் வரை போக்குவரத்து தடை நீடிக்கும்,’’ என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த, 23ல் பெய்த கனமழையின் போது, குன்னுார்-- -–மேட்டுப்பாளையம் மலைபாதையில் உள்ள பர்லியார் பகுதிகளில் பாறைகள் உருண்டதுடன் மண் சரிவு ஏற்பட்டது. சிறு,சிறு பாறைகள் அந்தரத்தில் தொங்கிய படி உள்ளது. இதற்கு நிரந்தர தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவது குறித்து, மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சக (எம்.ஓ.ஆர்.டி.எச்.) சென்னை மண்டல அதிகாரி ஸ்ரீதர் நேற்று அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டு, ஆலோசனை நடத்தினார்.
அதன்பின் அவர் கூறியதாவது:
பர்லியாரில் பெய்த, 250 மி.மீ., கனமழை பாதிப்புக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. வழக்கமாக ஒரு மணி நேரத்தில். 100 மி.மீ மழை பெய்தாலே அது மேகவெடிப்பாக கருதப்படும், இங்கு அதைவிட இரண்டரை மடங்கு அதிகமாக மழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது.
இதன் காரணமாக வனப்பகுதியின் மேலிருந்து வரும் நீர்வழிபாதைகள் திசைமாறி பெருமளவில் மண்ணரிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், பாறைகள் உருண்டு விழும் அபாயத்தையும் உண்டாக்கியுள்ளது. ஏற்கனவே இங்கு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் மக்களின் பாதுகாப்பே முதன்மையானது. நிலப்பரப்பில் அதிக ஈரப்பதம் இருக்கும் நிலையில் கனரக வாகனங்கள் சென்றால் மண்சரிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.தற்போதும் பாறைகள் சரியும் அபாயம் உள்ளது. இமயமலை போன்ற கடினமான மலை பகுதிகளில் பணியாற்றிய அனுபவம் வாய்ந்த சிறப்பு வல்லுனர்களை வரவழைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது மண் பரிசோதனை, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கான தீவிர பொறியியல் கள ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன. மேல்மட்ட வனப்பகுதியில் நீர் வழித்தடங்களை சீரமைப்பது உள்ளிட்ட அனைத்து பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் உறுதிசெய்த பிறகே முழுமையான சீரமைப்பு பணிகள் துவங்கப்படும். இதற்கான காலக்கெடு இன்னும் இறுதி செய்யப்படாததால் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை இப்பகுதியில் இதே நிலை நீடிக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆய்வின் போது, நெடுஞ்சாலை கண்காணிப்பு பொறியாளர் விஷ்ணு, கோவை கோட்ட பொறியாளர் சங்கர் உட்பட பலர் உடன் இருந்தனர்.