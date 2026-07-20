கார் மீது அமர்ந்து ஆபத்தான பயணம்: 'அட்ராசிட்டி' வாலிபர்களுக்கு வலை
கார் மீது அமர்ந்து ஆபத்தான பயணம்: 'அட்ராசிட்டி' வாலிபர்களுக்கு வலை
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:52 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:50 PM
கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, கோவில்பாளையத்தில் காரின் மீது அமர்ந்து, ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்த வாலிபர்களை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
பொள்ளாச்சி - கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கோவில்பாளையத்திலிருந்து கிணத்துக்கடவு வழியாக வாடகை காரில் பயணித்த சிலர், பின் இருக்கைகளின் ஜன்னலின் கண்ணாடியை கீழே இறக்கி, அதன் மீது இரண்டு நபர்கள் அமர்ந்தும், மற்றொரு நபர் காரின் மேல் பகுதியில் அமர்ந்து, கையில் த.வெ.க., கட்சி கொடியை வைத்துக்கொண்டு, 5 கி.மீ.,க்கு ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்தனர்.
இதை வீடியோ எடுத்த ஒருவர், சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்தார். இதைத்தொடர்ந்து இந்த வீடியோ வைரலானதால், கிணத்துக்கடவு போலீசார் காரில் சென்றவர்களின் விவரம் மற்றும் கார் யாருடையது என்பது குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.
மேலும், விபத்து ஏற்படுத்தும் வகையில் சென்றதால், கண்காணிப்பு கேமரா பதிவு காட்சிகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி உள்ளனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'போக்குவரத்து விதிகளை மதிக்காமலும், மற்ற வாகன ஓட்டுநர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் செனறனர். அவர்கள் த.வெ.க., கட்சி கொடியை பறக்க விட்டு சென்றனர். குடிபோதையில் இருந்தார்களா என்பது தெரியாது, அவர்கள் மீது போலீசார் தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்,' என்றனர்.