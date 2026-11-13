அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் புத்தகம் நூலகர்களுக்கு இன்று வரை கெடு
அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் புத்தகம் நூலகர்களுக்கு இன்று வரை கெடு
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:46 PM
பெ.நா.பாளையம்: மாவட்ட நூலக ஆணைக்குழுவின் கீழ் செயல்படும் மாவட்ட மைய, முழுநேர, கிளை, ஊர்புற மற்றும் பகுதி நேர நூலகங்களில் அகல் விளக்கு பதிப்பகம் மற்றும் பீனிக்ஸ் பதிப்பகத்திலிருந்து கொள்முதல் செய்த புத்தகங்கள் இருப்பின், அவற்றை வாசகர்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து அகற்ற கோவை மாவட்ட நூலக அலுவலர் நந்தகுமார் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
அவர் அனைத்து நுாலகர்களுக்கும் அனுப்பிய சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: முந்தைய காலங்களில், நூலகத்தில் இவ்விரு பதிப்பகங்களில் இருந்து வாங்கி சேர்க்கப்பட்ட புத்தகங்களையும், புத்தக அடுக்குகளிலிருந்து அகற்றி தனியாக வைக்க வேண்டும்.
இவ்விரு பதிப்பகங்களிலிருந்து பெற்ற புத்தகங்களின் விவரத்தினை எந்த ஆண்டு வாங்கியது, எவரிடமிருந்து வாங்கப்பட்டது என்ற தகவல்களோடு அவற்றின் விலை, புத்தக எண், புத்தக பதிவேட்டில் பக்க எண் ஆகியவற்றுடன் உரிய படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து, நூலகரின் கையொப்பத்துடன், மாவட்ட மைய நூலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஊரக மைய நூலகர்கள் நவ.13 காலை, 11.00 மணிக்கு தவறாமல் அலுவலகத்தில் சமர்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். பொது நூலக இயக்கத்துக்கும், அரசுக்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியுள்ளதால், புத்தகங்கள் எவ்வித விடுபடுதலும், திருத்தங்களும் இல்லாமல், உரிய காலகெடுவுக்குள் புத்தகங்களின் விவரத்தினை அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிப்பது அவசியம்.
நேரில் ஆய்வு செய்யும் போது புத்தக விவரங்களில் ஏதேனும் வேறுபாடுகள் இருப்பின், சம்மந்தப்பட்ட நூலகரே அதற்கு முழு பொறுப்பாவார் என்பதால், கவனமுடன் விவரங்களை தொகுத்து வழங்க வேண்டும் என, சுற்றறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.