கழிவு நீர் தேங்கும் பிரச்சனை: வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்ற முடிவு
கழிவு நீர் தேங்கும் பிரச்சனை: வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்ற முடிவு
UPDATED : அக் 28, 2026 06:00 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:14 PM
அன்னுார்: சாலையில் தேங்கும், கழிவுநீர் பிரச்னைக்காக, வீடுகளில், கருப்பு கொடி ஏற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது.
கோவை --- சத்தி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கணேசபுரத்தில், திடக்கழிவு மேலாண்மை கொட்டகை முன்புறம், கழிவுநீர் சாலையின் மேற்குப் பகுதியில் இருந்து கிழக்கே செல்வதில்லை. சாலையிலும் தேங்கி நிற்கிறது. சுகாதார சீர்கேடால், நோய் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மூன்று மாதங்களுக்கு முன், அமைச்சர் கமலியிடம் புகார் தெரிவித்த நிலையில், நேரடியாக ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தினார்.
பின், ஊராட்சி அலுவலகம், ஒன்றிய அலுவலகம் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை அலுவலகத்தில் கழிவுநீர் செல்ல வடிகால் வசதி செய்து தரும்படி பொதுமக்கள் சார்பில் பலமுறை மனு அளிக்கப்பட்டும், நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதையடுத்து, சுவாமி விவேகானந்தர் கிராம வளர்ச்சி குழு சார்பில் நேற்று கூட்டம் நடந்தது. வரும் 3ம் தேதிக்குள் தேங்கி நிற்கும் கழிவு நீர் செல்ல நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்தாவிட்டால், 4ம் தேதி, கணேசபுரத்தில் வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது. பல்வேறு அமைப்புகளிடம் ஆதரவு திரட்டவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
முன்னாள் கவுன்சிலர் சுகுணா கோவிந்தராஜ் உள்பட வளர்ச்சி குழு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.