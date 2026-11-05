தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மகா பைரவர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி விழா: சார் படம் உண்டு

மகா பைரவர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி விழா: சார் படம் உண்டு

மகா பைரவர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி விழா: சார் படம் உண்டு

ADDED : நவ 02, 2026 03:17 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 02, 2026 03:17 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

அன்னூர்: திம்மநாயக்கன்புதூர், மகா பைரவர் கோவிலில், தேய்பிறை அஷ்டமி விழா நடந்தது.

மொண்டிபாளையம் அருகே திம்மநாயக்கன்புதூரில், மகா பைரவர் கோவிலில், ஒவ்வொரு மாதமும், தேய்பிறை அஷ்டமியன்று, சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறுகிறது.

இந்த மாத விழா நேற்று (நவ.,1) இரவு 7:30 மணிக்கு, வேள்வி யாகத்துடன் துவங்கியது. அஸ்வ பூஜை, கோ பூஜை, ஸ்வான பூஜை நடந்தது.

தொடர்ந்து, 108 இளநீரால் பைரவருக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, அன்னாபிஷேகம் நடந்தது, மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு

அலங்கார பூஜை நடந்தது. அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us