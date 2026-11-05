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மகா பைரவர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி விழா: சார் படம் உண்டு
மகா பைரவர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி விழா: சார் படம் உண்டு
ADDED : நவ 02, 2026 03:17 PM
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அன்னூர்: திம்மநாயக்கன்புதூர், மகா பைரவர் கோவிலில், தேய்பிறை அஷ்டமி விழா நடந்தது.
மொண்டிபாளையம் அருகே திம்மநாயக்கன்புதூரில், மகா பைரவர் கோவிலில், ஒவ்வொரு மாதமும், தேய்பிறை அஷ்டமியன்று, சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறுகிறது.
இந்த மாத விழா நேற்று (நவ.,1) இரவு 7:30 மணிக்கு, வேள்வி யாகத்துடன் துவங்கியது. அஸ்வ பூஜை, கோ பூஜை, ஸ்வான பூஜை நடந்தது.
தொடர்ந்து, 108 இளநீரால் பைரவருக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, அன்னாபிஷேகம் நடந்தது, மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு
அலங்கார பூஜை நடந்தது. அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.