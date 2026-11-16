மருத்துவ உபகரண ஆய்வக பணி துவங்குவதில் தாமதம் ஏன்

UPDATED : நவ 15, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:54 PM
கோவை: மருத்துவ கருவிகளுக்கான விதிப்படி, சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தும் மருத்துவ உபகரணங்கள் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில், முதல், இரண்டாம் பிரிவில் குறைந்த அபாயம், குறைந்த முதல் நடுத்தர அபாயம் கொண்ட மருத்துவ கருவிகளும், மூன்று, நான்காம் பிரிவில், நடுத்தர முதல் அதிக அபாயம் மற்றும் அதிக அபாயம் கொண்ட மருத்துவ கருவிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதில், முதல் இரண்டு பிரிவுகளில் வகைப்படுத்தப்படும் கருவிகளை உற்பத்தி செய்ய உரிமம் வழங்குதல், அக்கருவிகளை தர பரிசோதனை செய்யும் அதிகாரம், அந்தந்த மாநில அரசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று, நான்காம் பிரிவில் உள்ள மருத்துவ உபகரணங்கள் இறக்குமதி, உற்பத்தி செய்வதற்கான உரிமம் வழங்குவது உள்ளிட்டவற்றை மத்திய அரசே முடிவு செய்யும்.
இந்த விதியின் அடிப்படையில், தமிழகத்தில் மருத்துவ உபகரணங்களை தர பரிசோதனை செய்வதற்கான ஆய்வகம், கோவையில் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2024 ல், ஆய்வகத்திற்கான கட்டுமான பணிகள், உபகரணங்கள் வாங்குதல், ஊழியர்கள் நியமித்தல் உள்ளிட்ட அனைத்து செலவினங்களுக்கும், ரூ. 29.67 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது.மத்திய, மாநில அரசுகளின் சார்பில், 60:40 என்ற நிதி பங்கீட்டில் ஆய்வகம் அமைக்கப்படுகிறது.
நிதி ஒதுக்கி இரண்டாண்டுகள் ஆகியும் பணிகள் தாமதமாக நடப்பதற்கான காரணம் குறித்து, மண்டல மருத்து கட்டுப்பாட்டு துறை உதவி இயக்குனர் மாரிமுத்துவிடம் கேட்டபோது,‘‘ கட்டுமான பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூ. 8 கோடி, பொதுப்பணித்துறைக்கு அளிக்கப்பட்டது. கடந்த ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டு, புதிய டெண்டர் அறிவித்ததால், தாமதம் ஏற்பட்டது. அடுத்த வாரத்தில் கட்டுமான பணிகள் துவங்கப்படும்,’’ என்றார்.