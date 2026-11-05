தண்டவாளத்தில் ஓடிய லாரி: மேட்டுபாளையத்தில் ருசிகரம்
தண்டவாளத்தில் ஓடிய லாரி: மேட்டுபாளையத்தில் ருசிகரம்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:05 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:02 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையத்தில் ரயில் தண்டவாளத்தில் லாரி ஓடியதை, மக்கள் வியந்து பார்த்தனர்.
மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், 20 கோடி ரூபாய் செலவில், புதிய ரயில் பாதைகள், புதிய பிளாட்பாரங்கள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. 24 பெட்டிகள் நிறுத்தும் வகையில் புதிதாக ரயில் பாதைகள் அமைக்கும் பணி துரிதமாக நடைபெறுகின்றன. புதிதாக அமைத்த ரயில் பாதையில், டிப்பர் லாரி ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது. இதை பார்த்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே குடியிருக்கும் மக்கள் வியந்து பார்த்தனர்.
டிப்பர் லாரியை தண்டவாளத்தில் ஓட்டிய டிரைவர் சசி கூறியதாவது: புதிதாக போட்ட தண்டவாளத்துக்கு இரண்டு பக்கம் ஜல்லிக்கற்கள் கொட்ட வேண்டும். ஆட்களை வைத்து கொட்டினால் நீண்ட நாட்கள் ஆகும். அதனால் லாரியில் உள்ள சக்கரங்களை கழட்டி விட்டு, தண்டவாளத்தில் ஓடும் சக்கரங்களை பொருத்தி, முதலில் இயக்கி பார்த்தோம். எவ்வித தடை இல்லாமல் சரியாக ஓடியது. அதனால் ஜல்லிக் கற்கள் தண்டவாளத்தின் இரு பக்கம் கொட்டும் வகையில், பின்பக்க டோர், அதற்கு தகுந்த முறையில் செய்யப்பட்டது.
இந்த ரயில் லாரியில் ஜல்லிக்கற்களை ஏற்றி, தொடர்ந்து தண்டுவாளத்தில் கொட்டி வருகிறோம். இந்த லாரி தரையில் ஓடினால், 'டிப்பர் லாரி' என்றும், தண்டவாளத்தில் ஓடினால் ஜல்லிக் கற்களை கொட்டும் 'ரயில் லாரி' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தண்டவாளத்துக்கு தேவையான ஜல்லிக்கற்களை, ரயில் லாரியில் கொட்டி வருகிறோம். இநத லாரி தண்டவாளத்தில் பத்து கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் மட்டும் சென்றால் தான், பிரேக் பிடித்தால், அதே இடத்தில் நிற்கும். அதி வேகமாக சென்றால் பிரேக் போட்டால், அதே இடத்தில் நிற்காமல், சரிக்கிக்கொண்டு சற்று தொலைவில் போய் நிற்கும். ஜல்லி கற்கள் கொட்டி முடித்து பணிகள் முடிந்தபின், ஜாக்கி வைத்து தூக்கி ரயில் சக்கரத்தை கழற்றி விட்டு, லாரி டயர்களை மாட்டி தரையில் ஓட்டப்படும். இவ்வாறு டிரைவர் கூறினார்.