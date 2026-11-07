/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/துாய்மை பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி புத்தாடை வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:02 PM
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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி, சின்னாம்பாளையம் ஊராட்சியில், த.வெ.க., சார்பில், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
பொள்ளாச்சி அருகே, சின்னாம்பாளையம் ஊராட்சியில், த.வெ.க., சார்பில், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, 41 துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சேலை, வேஷ்டி மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
வாழ்த்துக்களையும் பகிர்ந்து கொண்டனர். த.வெ.க., நிர்வாகிகள், மகளிர் அமைப்பினர் பங்கேற்றனர்.
* பொள்ளாச்சி சட்டசபை தொகுதி த.வெ.க., நிர்வாகி ராமநாதன், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, 100க்கும் மேற்பட்ட ஏழை, எளிய மக்களுக்கு புத்தாடைகள், இனிப்புகளை வழங்கினார். நிகழ்ச்சியில், த.வெ.க., நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.