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தபால் துறை பணியிடங்களை பாதுகாக்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
தபால் துறை பணியிடங்களை பாதுகாக்க கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 18, 2026 08:36 PM
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கோவை: தபால் துறையில் பணியிடங்கள் பறிக்கப்படுவதையும், நிர்வாக மாற்றங்களையும் கண்டித்து, அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியர் சங்கங்களின் (என்.எப்.பி.இ.- பி4) கோவை கோட்டம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
கோவை தலைமை தபால் நிலைய வளாகத்தில் இன்று (நவ.,18) மாலை கருப்புப் பட்டை அணிந்து ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
தமிழகத்தில் பறிக்கப்பட்ட 180 தபால் துறை பணியிடங்களை மீண்டும் வழங்க வேண்டும்; தமிழகத்திற்கு கூடுதலாக 1,300 பணியிடங்களை உடனடியாக உருவாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
கிராம அஞ்சல் ஊழியர்கள் முதல் தபால் உதவியாளர்கள் வரை அனைத்து நிலை ஊழியர்களின் பதவி உயர்வு வாய்ப்புகளையும், பணியிட உரிமைகளையும் பாதுகாக்க கோரிக்கை விடுத்தனர்.