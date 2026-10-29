/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/குறைந்து விட்டது டெங்கு சொல்கிறது மாநகராட்சி
UPDATED : அக் 28, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:54 PM
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கோவை: கோவையில் டெங்கு பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. டெங்கு தடுப்பு பணியில் 1,209 பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறும் மாநகராட்சி நிர்வாகம், இப்போது காய்ச்சல் பாதிப்பு குறைந்து விட்டதாக கூறுகிறது.
‘வீடு வீடாக சென்று டெங்கு கொசு உற்பத்தியாகும் பொருட்களை அகற்றுகிறோம். 100 புகை மருந்து இயந்திரங்கள் மூலம் வாரம் ஒரு மண்டலத்தில் 2,400 வீடுகளில் மருந்து அடிக்கிறோம். இதனால் 1.4 ஆக இருந்த டெங்கு பாதிப்பு விகிதம், 1.1 ஆக குறைந்துள்ளது. ‘அதிரடி சரவெடி’ முன்னெடுப்பின் மூலம் வீடு, காலி மனை, பொது இடங்களில் கொசு உற்பத்தி பொருட்கள் அகற்றப்படுவதாக, செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.