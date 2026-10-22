வழங்கப்படாத இலவச சைக்கிள் விவரம் சேகரிக்கும் கல்வித்துறை
வழங்கப்படாத இலவச சைக்கிள் விவரம் சேகரிக்கும் கல்வித்துறை
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 09:24 PM
திருப்பூர்: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, இலவச சைக்கிள் வழங்கும் திட்டத்தில் புதிய வடிவமைப்பைக் கொண்டுவருவதற்காக, மாவட்ட வாரியாக மாணவர் எண்ணிக்கை, பள்ளிகளில் இருப்பில் உள்ள சைக்கிள்கள் குறித்த விவரங்களை கல்வித்துறை அதிகாரிகள் சேகரித்து வருகின்றனர்.
கடந்த 2001-ம் ஆண்டு ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்தபோது தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டத்தில், ஆட்சி மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப சைக்கிள்களின் வண்ணம், வடிவமைப்பு மாறி வருகிறது. பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறையுடன் இணைந்து கல்வித்துறை செயல்படுத்தும் இத்திட்டத்தில், தற்போது புதிய மாற்றம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நவீன வடிவமைப்பு, குறைந்த எடை கொண்ட சைக்கிள்கள் மாணவியருக்குப் பிரத்யேகமாக வழங்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். மாநிலம் முழுவதும் 5.32 லட்சம் மாணவ, மாணவியருக்கு சைக்கிள் வழங்க ரூ.277 கோடி தேவை எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு கல்வியாண்டு முடிவடைய இன்னும் நான்கு மாதங்களே உள்ள நிலையில், மார்ச் மாதம் பொதுத்தேர்வுகள் தொடங்க உள்ளன.
இதனால், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வழங்கப்படாமல் இருப்பில் உள்ள சைக்கிள்கள், புதிய மாணவர் சேர்க்கைக்கு ஏற்ப கூடுதலாகத் தேவைப்படும் சைக்கிள்கள் குறித்த விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘‘ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மூன்று பள்ளிகளைத் தேர்வு செய்து, அங்கு சைக்கிள் உபகரணங்களை இருப்பு வைத்து, சைக்கிள்களைப் பொருத்தி தேவையான பள்ளிகளுக்கு வழங்கி வந்தோம். கடந்த பிப்ரவரி மாதத்துக்குப் பிறகு ஏழு மாதங்களாக சைக்கிள்கள் வழங்கப்படவில்லை. முதல்வரின் புதிய அறிவிப்பின்படி வடிவமைப்பு மாறவுள்ளதால், ஒப்பந்தப்புள்ளி இறுதி செய்யும் பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளன. இதனால், ஏற்கனவே இருப்பில் உள்ள சைக்கிள்களை என்ன செய்வது என்பதை முடிவு செய்வதற்காக விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன’’ என்றனர்.