கோவில்களில் முடங்கி கிடக்கும் புறப்பாடு வாகனங்கள்: மரபு சிற்ப கலையை பாதுகாக்க கோரிக்கை
கோவில்களில் முடங்கி கிடக்கும் புறப்பாடு வாகனங்கள்: மரபு சிற்ப கலையை பாதுகாக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 12, 2026 04:38 AM
ADDED : நவ 11, 2026 10:44 PM
கோவை.நவ.12--: கோவில்களில் முடங்கியுள்ள புறப்பாடு வாகனங்களை பாதுகாக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கோவில் திருவிழாக்களில் உற்சவரை சுமந்து செல்லும் புறப்பாடு வாகனங்கள் மரபு சிற்ப கலையில் செய்யப்படுகிறது. கொங்கு மண்டலத்தில் சமீப காலமாக கோவில் பணிகள் அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால் சிற்ப கலைஞர்கள் மிகவும் குறைவாக உள்ளனர்.
கோவையை சேர்ந்த மரபு சிற்ப கலைஞர் முருகேசன் கூறியதாவது:
எங்கள் பூர்வீகம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம். ஐந்தாம் தலைமுறையாக நான் இத்துறையில் உள்ளேன். தேர், புறப்பாட்டு வாகனங்கள், கொடி மரம், கதவுகள், சப்பரம், சகடை, பல்லக்கில் மரம் சார்ந்த சிற்ப வேலைகளாகும். சிற்பத்துக்கு அளவு பிரமாணம், ரூபம், வர்ணம் எல்லாவற்றுக்கும் விதி உள்ளது. அதன்படியே அமைக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு ரூபத்துக்கும் ஒரு தத்துவ விளக்கம் இருக்கும். நான் முறைப்படி அப்பாவிடம் கற்று கொண்டேன். ஒவ்வொரு உருவத்துக்கும் ஒரு தியான ஸ்லோகம் இருக்கும். 8 வகையான சிற்ப நூல்கள் தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் ஆவணப்படுத்தியுள்ளது. சைவம், வைணவம், சாக்தம், கௌமாரம், கணாபத்தியம், செளரம் ஆகிய 6 சமயங்களுக்கும் புறப்பாடு வாகனம் வடிவமைப்பு மாறுபடும். மொத்தம் 32 வகை வாகனங்கள் உள்ளன. கொங்கு, டெல்டா, தெற்கு, வடக்கு என வட்டாரங்களை பொறுத்தும் சிற்ப கலையில் மாறுபாடு இருக்கும். டெல்டாவில் கோவில் அதிகம் என்பதால் அங்கு சிற்ப கலை சிறப்பாக இருக்கும்.
ஒரு வாகனம் செய்ய சராசரியாக 25 நாட்களாகும். புறப்பாடு வாகனங்கள் பெரும்பாலும் அத்தி, தேக்கு மரங்களில் செய்வோம். ஆண், பெண், நபும்சகம் (இரு தன்மையும் கலந்த) என 3 வகையாக பிரிப்போம். ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஒரு குணாதிசயம் உள்ளது. புறப்பாடு வாகனங்களுக்கு பெண் மரங்களையும், தேர் கட்டமைப்புக்கு ஆண் மரங்களையும் பயன்படுத்துவோம். ஆண் ரூபங்களுக்கு ஆண் மரம், பெண் ரூபங்களுக்கு பெண் மரம் பயன்படுத்துவோம். அத்தியை முறையாக பதப்படுத்தினால் அது கெட்டே போகாது. தேக்கு மரங்களில் செய்யும் மரம் 300 ஆண்டுகளானாலும் அப்படியே இருக்கும். சகடை வண்டிக்கு இலுப்பை மரம் பயன்படுத்துவோம்.
கோவையில் தேர், புறப்பாடு வாகனம், சகடை, சப்பரம், கொடி மரம், பல்லக்கு உள்ளிட்ட பலவற்றை உற்பத்தி செய்து, தமிழகம் முழுவதும் அனுப்புகிறோம். மலேசியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கும் அனுப்பியுள்ளோம். வேலைப்பாட்டை பொறுத்து புறப்பாடு வாகனம் உருவாக்க ரூ.70,000 முதல் 2 லட்சம் வரை செலவாகும். கோவில்களில் 70,000க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் முடங்கியுள்ளன. அவற்றை மீட்டு ஆவணப்படுத்தி, அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தமிழகத்தில் சிற்ப வேலை செய்வோர் மிகவும் குறைவாக உள்ளனர். மகாபலிபுரத்தில் ஒரு சிற்ப கல்லூரி உள்ளது. அதன் மூலம் மட்டுமே மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியாது. மண்டலத்துக்கு ஒரு சிற்ப கல்லூரி அமைக்க வேண்டும். சிற்ப கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் திட்டங்களை கொண்டு வரவேண்டும். கலையை பாதுகாத்தால் புதிய கலைஞர்கள் உருவாவார்கள் என்கிறார் முருகேசன்.