ஆழமில்லாத அகழி; கண்டுகொள்ளாத வனத்துறை ! குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வேதனை
ஆழமில்லாத அகழி; கண்டுகொள்ளாத வனத்துறை ! குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வேதனை
ADDED : அக் 28, 2026 05:30 PM
பொள்ளாச்சி: ‘யானை உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, வனத்துறை வெட்டிய அகழி ஆழமில்லை; வனவிலங்குகள் எளிதாக விளைநிலங்களுக்கு வந்து செல்கின்றன,’ என, விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பொள்ளாச்சி சப் – கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் இன்று (அக்.,28) நடந்தது. சப் – கலெக்டர் ராமகிருஷ்ணசாமி தலைமை வகித்தார். சப் – கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் வாசுதேவன் முன்னிலை வகித்தார்.
விவசாயிகள் பேசியதாவது:
சி.டி.சி., மேட்டில் உள்ள புதிய பஸ்ஸ்டாண்டில் அனைத்து இருந்து, பஸ்களும் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பஸ் ஸ்டாண்டை முழுமையான பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தால் தான் பயனாக இருக்கும்.
நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு உட்பட்ட ரோடுகளில் புதர்கள் அதிகளவு வளர்ந்துள்ளன. ரோட்டோரம் வளர்ந்துள்ள புதரை முறையாக அகற்ற வேண்டும்.
தென்னை மரங்களுக்கான நிவாரண நிதி விவசாயிகளுக்கு முறையாக வழங்கவில்லை. எப்போது கேட்டாலும் இன்னும் நிதி வரவில்லை என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். சோலார் பம்ப் அமைக்க மானியம் கேட்டாலும் இதே பதிலை கூறுகின்றனர். இதனால், விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
பொள்ளாச்சி – வால்பாறை ரோடு ஆவல்சின்னாம்பாளையம் அருகே ரோட்டில் செல்லும் மழைநீர், ஆழியாறு புதிய ஆயக்கட்டு கால்வாயில் கலக்கிறது. இதை தடுக்க நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஆழியாறு பகுதியில் காட்டு யானையால், விளை பயிர்கள் சேதமாடைகின்றன. புதிததாக நடப்பட்ட தென்னங்கன்றுகளை பிடுங்கி போடுவதால் சேதம் அதிகம் உள்ளது. இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வனத்துறையிடம் கோரிக்கை விடுத்ததால், அகழி வெட்டினர்.
ஆனால், அந்த அகழியும் ஆழமில்லை. இதனால், காட்டுப்பன்றிகள், வனவிலங்குகள் எளிதாக வந்து செல்கின்றன. வேலி அமைத்து தந்தால் மட்டுமே பிரச்னைக்கு தீர்வு காண முடியும்.
அதே போன்று, காட்டுப்பன்றிகள் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளது. தோட்டத்துக்குள் புகுந்து விளை பயிர்களை சேதப்படுத்துகின்றன. இதை கட்டுப்படுத்த பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும், மனு கொடுத்தும் வனத்துறை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. காட்டுப்பன்றி வந்த பின், வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்து அவர்கள் வருவதற்குள் அவை பயிரை சேதப்படுத்தி விடுகின்றன.
சிறு தானிய பயிர்களை சாகுபடி செய்ய அரசு வலியுறுத்தினாலும், காட்டுப்பன்றி தொல்லையால் பாதிப்பை மட்டுமே சந்திக்கிறோம்.
பி.ஏ.பி., கால்வாய் துார்வாரும் பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும். பரம்பிக்குளம் – செமணாம்பதி ரோடு பணியை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினர்.
சப் – கலெக்டர் பேசுகையில், ‘‘சி.டி.சி., மேடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அனைத்து பஸ்களும் கொண்டு செல்ல வசதிகள் பற்றாக்குறையாக உள்ளது. மக்களிடமும் இது குறித்து கருத்துகள் கேட்டறியப்பட்டன. வனத்துறை வாயிலாக கூட்டம் நடத்தி, வனவிலங்குகள் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும்,’’ என்றார்.