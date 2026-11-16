பக்தர்களின் அரோகரா கோஷம் முழக்கம்: சுக்கிரார் பேட்டையில் சூரசம்ஹார விழா
பக்தர்களின் அரோகரா கோஷம் முழக்கம்: சுக்கிரார் பேட்டையில் சூரசம்ஹார விழா
UPDATED : நவ 15, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:24 PM
கோவை: சுக்கிரார்பேட்டை பாலதண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலில், கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார பெருவிழா பக்தர்களின் அரோகரா கோஷம் முழங்க விமரிசையாக நடந்தது.
காலை 4 மணிக்கு சுவாமிக்கு அபிஷேகமும், 7 மணிக்கு மஹா தீபாராதனையும், பகல் 12 மணிக்கு கோயிலிலிருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சுப்ரமணியசுவாமி கிடா வாகனத்தில் வேலாயுதம் ஏந்தி புறப்பட்டார். வழிநெடுக பக்தர்களின் அரோகரா கோஷம் முழங்கியது. வேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
சுக்கிரார்பேட்டை, தெலுங்குபிராமின்வீதி, இடையர்வீதி சந்திப்பு, சலிவன்வீதி, காந்திபார்க் ரவுண்டான ஆகியபகுதிகளில் திருவீதி உலா வந்து சூரர்களை வதம் செய்தார் முருகப்பெருமான். தீபாராதனை, ராஜராஜேஸ்வரி கோயிலில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியும் நடந்தது.
கோயிலை அடைந்த சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு பிராயசித்த அபிஷேகமும், தேவசேனா நிச்சயதாம்பூலமும் தீபாராதனையும் நடந்தன. இன்று மாலை 4:35 மணிக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடக்கிறது.