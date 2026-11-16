பக்தர்களின் அரோகரா கோஷம் முழக்கம் சூரசம்ஹார பெருவிழா கோலாகலம்
பக்தர்களின் அரோகரா கோஷம் முழக்கம் சூரசம்ஹார பெருவிழா கோலாகலம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 11:16 PM
சின்னதடாகம்: பெரியதடாகத்தில் உள்ள அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சூரசம்ஹார பெரு விழா பக்தர்கள் சூழ கோலாகலமாக நடந்தது.
நவ.,10 ல் விநாயகர் பூஜை, கங்கணம் கட்டும் நிகழ்ச்சியோடு துவங்கியது. நேற்று காலை விநாயகர் பூஜை, அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை மற்றும் அன்னதானம் நடந்தது. மாலை, 5 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் கோயில் வளாகத்தில் சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க நடந்தது. அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சுவாமி எழுந்தருளினார்.வேல்வாங்கும் நிகழ்வு, சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடந்தது திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். இன்று காலை, 9 மணிக்கு சுவாமிக்கு மஹா அபிஷேகமும் திருக்கல்யாண வைபவமும் நடக்கிறது. சுவாமி மயில் வாகனத்தில் திருவீதி உலா வரும் நிகழ்ச்சியும், பிரசாதம் வழங்குதலும் நடக்கிறது.
காரமடை குருந்தமலையில்
காரமடை குருந்தமலை குழந்தை வேலாயுதசுவாமி கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா 10-ம் தேதி காப்புக்கட்டுடன் துவங்கியது. நேற்று காலை மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. மாலை சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய வேலாயுதசுவாமி, சூரபத்மனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடந்தது. இன்று காலை திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.
சென்னியாண்டவர் கோயிலில்
கருமத்தம்பட்டி விராலிக்காடு சென்னியாண்டவர் கோயிலில், காலை சத்ரு சம்ஹார வேள்வி நடந்தது. 11 மணிக்கு, அபிஷேகமும், 1 மணிக்கு அலங்கார தீபாராதனையும், மாலை 4 மணிக்கு வேல் வாங்கும் உற்சவமும், சூரசம்ஹாரமும் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சென்னியாண்டவரை வழிபட்டனர்.
தென்சேரிமலை மந்திர கிரி வேலாயுத சுவாமி கோயில், குமரன் கோட்டம் சுவாமிநாத சுவாமி கோயில், சூலூர் சிவன் கோயில், பொன்னாண்டாம் பாளையம், செங்கத்துறை, காங்கயம் பாளையம் சென்னியாண்டவர் கோயில், கிட்டாம்பாளையம் பழனி ஆண்டவர் கோயிலில் நடந்த கந்த சஷ்டி விழாவில்,திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர்.
மன்னீஸ்வரர் கோயிலில்
அன்னூர் மன்னீஸ்வரர் கோயிலில் நேற்று காலை வள்ளி தெய்வானை உடனமர் முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேக பூஜை, அலங்கார பூஜை நடந்தது. மாலையில் சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
குன்னத்தூர்புதூர் பழனி ஆண்டவர் கோயிலில் கடந்த ஆறு நாட்களாக காலையில் பழனி ஆண்டவருக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது. நேற்று பழனி ஆண்டவருக்கு அபிஷேக பூஜையும், அலங்கார பூஜையும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.