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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தாராபுரத்தில் த.வெ.க., அபார வெற்றி: கடந்த தேர்தலில் வென்ற அ.தி.மு.க., 3வது இடம்

தாராபுரத்தில் த.வெ.க., அபார வெற்றி: கடந்த தேர்தலில் வென்ற அ.தி.மு.க., 3வது இடம்

தாராபுரத்தில் த.வெ.க., அபார வெற்றி: கடந்த தேர்தலில் வென்ற அ.தி.மு.க., 3வது இடம்

UPDATED : அக் 10, 2026 12:27 AM

ADDED : அக் 10, 2026 12:24 AM

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UPDATED : அக் 10, 2026 12:27 AM ADDED : அக் 10, 2026 12:24 AM

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திருப்பூர்: தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க., வேட்பாளர்- சத்யபாமா 9,471 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றார். - தி.மு.க.,2-வது இடம், அ.தி.மு.க., 3-வது இடம் -பெற்றது. நாம் தமிழர், இந்திய கம்யூ., வேட்பாளர்கள் உள்பட 19 பேர் டெபாசிட் இழந்தனர்.

தாராபுரம் தொகுதியில் கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க., சார்பில் வெற்றி பெற்றவர் சத்யபாமா. பதவியை ராஜினாமா செய்து த.வெ.க.வில் இணைந்ததால் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.

22 பேர்



இதில் த.வெ.க. சார்பில் சத்யபாமா, அ.தி.மு.க., சார்பில் பானுமதி, தி.மு.க., சார்பில் சுகன்யா, நாம் தமிழர் கட்சியில் கார்த்திகா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் லட்சுமணன் உள்பட 22 பேர் களமிறங்கினர்.

கடந்த 6-ம் தேதி ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது. மொத்த வாக்காளர்கள் 2,23,306 பேரில், 1,79,204 பேர் வாக்குச்சாவடிகளிலும், 1,331 பேர் தபால் ஓட்டுகளும் பதிவு செய்தனர். இந்த ஓட்டுகள் நேற்று திருப்பூர் எல்.ஆர்.ஜி., கல்லுாரியில் உள்ள வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் எண்ணப்பட்டன.

சத்யபாமா வெற்றி



காலை துவங்கிய எண்ணிக்கையில் முதல் நான்கு சுற்று வரை அ.தி.மு.க., முன்னணியில் இருந்தது. பின், த.வெ.க. முன்னிலைக்கு வந்தது. 11வது சுற்றில் அ.தி.மு.க.,வை பின்னுக்கு தள்ளி தி.மு.க., 2-வது இடம் பிடித்தது. இறுதியில் த.வெ.க., வேட்பாளர் சத்யபாமா வெற்றி பெற்றார்.

முந்தைய தேர்தல் ஒப்பீடு



கடந்த 2026 சட்டசபை பொது தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 9 பேர் போட்டியிட்டனர். இதில் 8 பேர் பெண்கள். 81,100 ஓட்டுகள் பெற்று அ.தி.மு.க., சத்யபாமா வெற்றி பெற்றார். 64,373 ஓட்டுகள் பெற்று தி.மு.க., இந்திராணி 2-ம் இடம், 46,438 ஓட்டுகள் பெற்று த.வெ.க. கவுரி சித்ரா 3-ம் இடம் பெற்றிருந்தனர்.

தற்போது நடந்த இடைத்தேர்தலில் தொகுதியை தக்கவைக்க அ.தி.மு.க.,வும், கைப்பற்ற த.வெ.க., மற்றும் தி.மு.க.,வும் கடுமையாக பணியாற்றின. முதல்வர் விஜய் இரண்டு முறை பிரசாரம் செய்தார். தி.மு.க., சார்பில் ஸ்டாலின், உதயநிதி, அ.தி.மு.க., சார்பில் பழனிசாமி பிரசாரம் செய்தனர். இதில் கடந்த தேர்தலில் 3-ம் இடத்தில் இருந்த த.வெ.க. வெற்றி பெற்றுள்ளது. அ.தி.மு.க., தொகுதியை இழந்துள்ளது. தி.மு.க., தனது 2-ம் இடத்தை தக்கவைத்துக்கொண்டது. நாம் தமிழர் கார்த்திகா - – 5,268 ஓட்டுகளும், இ.கம்யூ. வேட்பாளர் லட்சுமணன் - 1,157 ஓட்டுகளும் பெற்று டெபாசிட் இழந்தனர்.

சரிவில் துவங்கி உயர்ந்த த.வெ.க.,


--தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் ஓட்டு எண்ணிக்கை துவக்கத்தில் இருந்த நிலை சற்று நேரத்தில் தலைகீழாக மாறியது. முதல் சுற்றில் அ.தி.மு.க., – த.வெ.க., சம நிலையில் இருந்தன. 5 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் அ.தி.மு.க., முன்னணியில் இருந்தது. அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் 500 முதல் 1000 ஓட்டு வரை முன்னிலை இருந்தது. 5-வது சுற்றில் த.வெ.க., 724 ஓட்டுகளுடன் முன்னிலைக்கு வந்தது. அதன்பின் வித்தியாசம் அதிகரித்தது. கடந்த பொது தேர்தலில் 3-ம் இடம் பெற்ற த.வெ.க., இடைத்தேர்தலில் முதலிடம் பெற்றது.
முதலிடத்திலிருந்து மூன்றாமிடம்
முதல் 4 சுற்று வரை முதலிடத்தில் இருந்த அ.தி.மு.க., வேட்பாளர் பானுமதி 5-வது சுற்றில் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டார். 3 இலக்க வித்தியாசம் 6-வது சுற்றில் 4 இலக்கமாக உயர்ந்தது. தொடர்ந்து பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தார். கடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அ.தி.மு.க., இடைத்தேர்தலில் 3-ம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது.
மூன்றிலிருந்து இரண்டாமிடம்
முதல் சுற்றிலிருந்தே தி.மு.க., வேட்பாளர் சுகன்யா 3-ம் இடத்தில் இருந்தார். 10-வது சுற்று வரை 3-ம் இடத்தில் இருந்த சுகன்யா 11-வது சுற்றில் 1000 ஓட்டுகள் கூடுதலாக பெற்று பானுமதியை முந்தினார். அதன்பின் தி.மு.க., ஓட்டுகள் மெல்ல அதிகரித்தது. கடந்த தேர்தலில் பெற்ற 2-ம் இடத்தை தக்கவைத்தது.



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