நீரிழிவு பாதிப்பு சிகிச்சைக்கு வருவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு: அன்றாடம் 50 பேர் வருகை
நீரிழிவு பாதிப்பு சிகிச்சைக்கு வருவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு: அன்றாடம் 50 பேர் வருகை
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 10:12 PM
கோவை: அரசு மருத்துவமனையில் 36 துறைகள் உள்ள நிலையில், நீரிழிவு பிரிவுக்கே அதிக நோயாளிகள் வருகின்றனர். குறிப்பாக, தினசரி 300 பேர் வரை சிகிச்சை பெறுவதோடு, புதிதாக சிகிச்சைக்கு வருவோர் மட்டும் 50 பேர் வரை இருப்பதாக டாக்டர்கள் கூறுகின்றனர்.
தவறான உணவு பழக்கம், அதீத மன அழுத்தம், தேவைக்கு அதிகமாக உணவு சாப்பிடுவது, துாக்கமின்மை உள்ளிட்ட பல காரணங்களால், நீரிழிவு பாதிப்புக்கு சிகிச்சைக்கு வருவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இதில், குழந்தைகளுக்கான சிகிச்சைக்கு தனி பிரிவு துவங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 18 வயதுக்கு மேற் பட்டோருக்கான பிரிவிலும், கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது.
காலில் புண் ஏற்பட்டு பல மாதங்களாக ஆறாத நிலையில் வருவோருக்கு இங்கு பாத சிகிச்சை பிரிவு உள்ளது. தொடர்ந்து மருந்து எடுத்து கொள்வோர், நீண்டகாலமாக நீரிழிவு பாதிப்பில் இருப்போர், அதற்கான சிகிச்சையுடன், சிறுநீரகம், இதயம், கண்கள் போன்ற பிற உறுப்புகளையும் பரிசோதிப்பது அவசியம் என்கின்றனர் டாக்டர்கள்.
அரசு மருத்துவமனை நீரிழிவு சிகிச்சை பிரிவு டாக்டர் அருண் கூறுகையில், ‘‘மாதந்தோறும் இப்பிரிவுக்கு சிகிச்சைக்கு வருவோருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். நீரிழிவு பாதிப்பு மரபு ரீதியாக மட்டுமே வருவதல்ல. வாழ்வியல் முறைகளால் இப்பாதிப்பு ஏற்படுவது அதிகரித்து வருகிறது.
‘‘உணவில் மாவுச்சத்து குறைத்து, புரதம், நார்ச்சத்து அதிகம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதைவிட முக்கியமானது, கண்ட நேரத்தில் சாப்பிடாமல், உணவு செரிக்க இடைவெளி விடுவது அவசியம்,’’ என்றார்.