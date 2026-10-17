(டிட் பிட்ஸ் 3)– வயதானவர்களை மட்டுமல்ல, இளைஞர்களையும் பாதிக்கும் ஆர்த்ரிட்டீஸ்!
(டிட் பிட்ஸ் 3)– வயதானவர்களை மட்டுமல்ல, இளைஞர்களையும் பாதிக்கும் ஆர்த்ரிட்டீஸ்!
ADDED : அக் 17, 2026 04:29 AM
கீல்வாதம் என்று சொல்லப்படும் ஆர்த்ரிட்டீஸ் நோய் வயதானவர்களுக்கு மட்டுமே ஏற்படும் உடல்நலப் பிரச்சினை என்ற பொதுவான எண்ணம் பலரிடம் உள்ளது. ஆனால், உண்மை என்னவென்றால், இது இளைஞர்களையும் குழந்தைகளையும் கூட பாதிக்கக்கூடியது. உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், மரபணு காரணிகள், விளையாட்டின்போது ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் சில நோய்த்தொற்றுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இளம் வயதினருக்கும் மூட்டுப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். மூட்டுகளில் தொடர்ந்து வலி ஏற்படுவது, வீக்கம் மற்றும் காலையில் எழுந்ததும் மூட்டுகளில் விறைப்புத்தன்மை இருப்பது போன்ற அறிகுறிகளை வயதைக் காரணம் காட்டி எப்போதுமே அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.
இளைஞர்களுக்கு ஆர்த்ரிட்டீஸ் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
ஆர்த்ரிட்டீஸ் என்பது மூட்டுகளில் வலி, வீக்கம், அழற்சி மற்றும் விறைப்புத்தன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு நோய்களைக் குறிக்கும் பொதுவான சொல்லாகும். சில வகையான ஆர்த்ரிட்டீஸ் வயது அதிகரிப்புடன் தொடர்புடையவை என்றாலும், வேறு சில வகைகள் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், மரபணு காரணிகள் அல்லது மூட்டுகளில் ஏற்பட்ட காயங்களால் உண்டாகலாம். இளைஞர்களுக்கு மூட்டுவாதம் ஏற்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்களை மருத்துவர் பட்டியலிட்டுள்ளார். அவற்றை பார்க்கலாம்.
தன்னுடல் தாக்க நோய்கள்: உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமே தவறுதலாக உடலின் சொந்தத் திசுக்களைத் தாக்குவதால் முடக்கு வாதம் போன்ற நோய்கள் ஏற்படலாம்.
உடல் பருமன்: அதிக உடல் எடை காரணமாக முழங்கால் மற்றும் இடுப்பு மூட்டுகளில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும். இது சில வகையான மூட்டுப் பிரச்சினைகளின் அபாயத்தை உயர்த்துகிறது.
விளையாட்டுக் காயங்கள்: விளையாடும்போது ஏற்படும் மூட்டுக் காயங்கள், தசைநார் கிழிவு மற்றும் எலும்பு முறிவுகள் போன்றவை பிற்காலத்தில் மூட்டுத் தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கலாம்.
மரபணு காரணிகள்: குடும்பத்தில் கீல்வாதம் அல்லது சில தன்னுடல் தாக்க நோய்களின் வரலாறு இருப்பது, குறிப்பிட்ட வகையான ஆர்த்ரிட்டீஸ் இளம் வயதிலேயே ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கும்.
நோய்த்தொற்றுகள்: சில நோய்த்தொற்றுகள் மூட்டுகளில் அழற்சியை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது தொற்றினால் ஏற்படும் கீல்வாதத்திற்கு வழிவகுக்கலாம்.
உடல் செயல்பாடு இல்லாமை: நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருப்பது மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது தசை பலவீனம், மூட்டு விறைப்புத்தன்மை போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
ஆர்த்ரிட்டீஸ் ஆரம்ப அறிகுறிகள் என்ன?
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூட்டுகளில் தொடர்ந்து அல்லது அடிக்கடி வலி ஏற்படுவது.
காலையில் எழுந்ததும் மூட்டுகளில் விறைப்புத்தன்மை இருப்பது, குறிப்பாக இந்த விறைப்பு 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் நீடிப்பது.
மூட்டுகளை சுற்றி வீக்கம் ஏற்படுவது
நடப்பது, படிக்கட்டுகளில் ஏறுவது அல்லது மூட்டுகளை மடக்குவதில் சிரமம் ஏற்படுவது.
மூட்டு வலியுடன் அதிகப்படியான சோர்வு அல்லது காய்ச்சலும் இணைந்து வருவது.
குறிப்பாக, காலையில் நீண்ட நேரம் மூட்டுகளில் விறைப்புத்தன்மை இருப்பது அழற்சி சார்ந்த மூட்டுவாதத்தின் முக்கிய அறிகுறியாக இருக்கலாம். மேலே குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் பட்சத்தில், ஒருபோதும் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.