தினமலர் எதிரொலி கோனோகார்பஸ் மரங்களை அகற்ற மாநகராட்சி முடிவு
தினமலர் எதிரொலி கோனோகார்பஸ் மரங்களை அகற்ற மாநகராட்சி முடிவு
UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:00 PM
கோவை: அரசு மற்றும் தனியார் இடங்களில் உள்ள சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது. சீமை கருவேலம் போலவே, கோனோகார்பஸ் மரமும் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
மரத்தின் வலுவான வேர் நிலத்தடி நீரை வேகமாக உறிஞ்சும். குடிநீர் குழாய், வடிகால், வீடுகளை சேதப்படுத்தும். பல இடங்களில் அழகுக்காக வளர்க்கப்படுகிறது. மகரந்த சேர்க்கையின்போது, ஆஸ்துமா, காய்ச்சல், அலர்ஜி போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று ஆய்வில் தெரிந்தது.
தமிழகத்தில் இம்மரங்களை வளர்க்க அரசு தடை விதித்து, அவற்றை அகற்றிவிட்டு, வேறு மரங்களை வைக்க உத்தரவிட்டது. பல இடங்களில் இப்போதும் கோனோகார்பஸ் மரங்கள் உள்ளன.
செல்வபுரம் செல்வசிந்தாமணி குளக்கரை, புட்டுவிக்கி ரோடு உட்பட மாநகரின் பல பகுதிகளில் கோனோகார்பஸ் மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன. சீமை கருவேல மரங்களை போல, அவற்றையும் மாநகராட்சி அகற்ற வேண்டும் என சூழல் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியிட்டோம். கலெக்டர் பவன்குமார், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்ற, மாவட்ட பசுமைக்குழு கூட்டத்தில் இது பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது.
தன்னார்வலர்கள் உதவியுடன் கோனோகார்பஸ் மரங்களை அகற்றிவிட்டு, புங்கன், வேம்பு, நாவல் உள்ளிட்ட நாட்டு மரங்களை நட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
செல்வசிந்தாமணி, வாலாங்குளம், புட்டுவிக்கி ரோடு பகுதிகளில் உள்ள கோனோகார்பஸ் மரங்களை முதல்கட்டமாக அகற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தனியார் நிலங்களில் உள்ள கோனோகார்பஸ் மரங்களை அகற்ற மாநகராட்சி நோட்டீஸ் வழங்கவுள்ளதாக, க்ரீன்கேர் அமைப்பின் தலைவர் சையது கூறினார்.